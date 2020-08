Wolfsburg

Der „Summer in the City“ geht in die Verlängerung: Die Schausteller und Caterer bleiben mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten noch bis zum Samstag, 29. August, in der Porschestraße.

„Summer in the City – Schaustellerwochen in der Porschestraße hat in den letzten Wochen hohen Zuspruch erfahren, sodass wir uns gemeinsam mit unseren Partnern, Schaustellern und Caterern für eine Verlängerung entschieden haben“, erklären Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG). Die WMG möchte mit der Veranstaltung die von der Corona-Pandemie gebeutelten Schausteller unterstützen.

Anzeige

Die Zusatzangebote enden am Samstag

Auch die Palmenlandschaft unter dem Glasdach komme bei den Besuchern gut an. Gleiches gelte für die Boccia-Bahn und das Eisstockschießen. Für diese beiden Angebote gilt die Verlängerung allerdings nicht: Sie sind nur noch bis Samstag, 8. August, in der Fußgängerzone.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ihre Crêpes, Pommes oder Mandeln verkaufen Schausteller beim „Summer in the City“ von Montag bis Samstag, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Sonntags bleiben die Buden geschlossen.

Von der Redaktion