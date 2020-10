Nordstadt

Zurücklehnen, abschalten und genießen: Beim A-Cappella-Konzert in der St. Marien-Kirche hat die Gruppe Sub5 aus Hannover den Besuchern einen stimmungsvollen Abend geboten. Wegen der Corona-Pandemie war am Freitagabend zwar nur jede zweite Reihe in der Kirche besetzt, dafür musste Pastorin Uta Heine aber auch alle drei Emporen öffnen – das passiert sonst nur an Heilig Abend.

Sub5-Mitglied Juliette Jacobsen ist für die Wolfsburger Musikschule tätig

„In diesen Zeiten brauchen Menschen Orte, um zusammen zu kommen“, freute sich Heine darüber, dass das Konzert in der Kirche stattfinden konnte. Die Kulturkirche St. Marien veranstaltete es gemeinsam mit der Musikschule der Stadt Wolfsburg, bei der Sub5-Mitglied Juliette Jacobsen als Gesangsdozentin und Chorleiterin arbeitet.

Stimmungsvoll: Sub5 bot den zahlreichen Zuschauern einen ganz besonderen Abend. Quelle: Britta Schulze

Auch für die A-Cappella-Gruppe war es ein ganz besonderer Abend: Es war ihr erstes Konzert seit Februar. „Es ist ein Wahnsinnsgefühl, wieder auf der Bühne zu stehen. Sonst haben wir 30 Konzerte im Jahr“, berichtete Jan-Marco Schäfer.

Sub5 präsentierte in Wolfsburg ein vielfältiges und experimentelles A-Cappella-Programm

Aus der Übung waren die fünf Sänger jedoch nicht: Stimmgewaltig, vielfältig und individuell präsentierten sie sanfte, poppige, jazzige und swingende Stücke. Von Kelly Clarksons „Breakaway“ über die Fußball-Hymne „You’ll never walk alone“ bis hin zu Volksliedern wie „Wenn ich ein Vöglein wär“ oder auch Max Raabes „Küssen kann man nicht alleine“ sorgten sie für viele emotionale aber auch heitere Momente. Selbst wenn Sub5 es nicht vorher angekündigt hätte, wäre schnell klar gewesen: Der Star ist hier die Gruppe und nicht ein Solist. Während gerade von den ruhigeren Stücken einige noch relativ dicht am Original sind, experimentieren Sub5 bei anderen auch so stark, dass sie für die Zuhörer nicht direkt zu erkennen sind.

Bei den Wolfsburgern kam das puristische Konzert an: Sie bedachten die Gruppe mit viel Applaus und vereinzeltem Jubel.

Von Melanie Köster