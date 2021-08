Wolfsburg

Wer die Notaufnahme aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus meidet, riskiert im Zweifelsfall, ernste Erkrankungen zu verschleppen oder sogar einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Bei akuten Symptomen sollte man schleunigst medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und sich dabei um Corona die geringsten Sorgen machen, denn in der Notaufnahme gilt ein strenges Hygienekonzept.

In der Zentralen Notaufnahme im Klinikum Wolfsburg muss durchgehend eine FFP2-Maske getragen werden – diese bietet einen deutlich höheren Schutz als die Mund-Nasen-Maske. Außerdem werden Menschen, die als Covid-Verdachtsfall gelten, separat aufgenommen. Alle Patienten, die in der Notaufnahme versorgt und auch stationär aufgenommen werden, werden mittels PCR auf Corona-getestet. Das Ergebnis liegt spätestens nach 30 Minuten vor.

Angehörige erhalten nur eingeschränkt Zugang

Mit dem strengen Infektionsschutz gehen auch Einschränkungen für Angehörige einher: „Wir bitten weiterhin um Verständnis, dass wir aufgrund der besonderen Situation auch bei der Notfallversorgung Angehörigen in der ZNA leider nur sehr eingeschränkt Zutritt gewähren können“, so Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der Zentralen Notfallaufnahme. „Auch hier achten wir auf die drei Gs – geimpft, genesen, getestet.“

Bei Herzschmerzen oder Lähmungserscheinungen Rettungsdienst alarmieren

Sorge vor Corona hin oder her – wer akute, lebensbedrohliche Beschwerden hat, sollte schleunigst den Rettungsdienst alarmieren und in solchen Fällen auch nicht selbst in die Notaufnahme fahren. „Patienten, die beispielsweise unter akuter Luftnot, Herzschmerzen oder akuten Lähmungserscheinungen leiden, sollten den Rettungsdienst alarmieren und werden von diesem professionell erstversorgt und unter medizinischer Aufsicht ins Klinikum gebracht“, so Erdmann.

Andersherum können ein umgeknickter Fuß, ein entzündeter Mückenstich oder seit längerem schon bestehende Beschwerden wie chronische Rückenschmerzen sehr gut von Hausärzten und niedergelassenen Fachärzten versorgt werden.

Von Christian Opel