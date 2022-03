Wolfsburg

Rund 1,4 Millionen Euro sollen in diesem Jahr ausgegeben werden, um großflächige Schäden an Fahrbahndecken in Wolfsburg zu sanieren, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Dabei ist geplant, zehn Projekte umzusetzen.

Betroffen ist eine Asphaltfläche von insgesamt rund 19.000 Quadratmetern, also etwa der Fläche von drei Fußballfeldern. Dieses Jahr werden dabei auch verstärkt rund 200.000 Euro von der Gesamtsumme in die Sanierung von Rad- und Gehwegen fließen.

Fahrbahn-Sanierung: Stadt Wolfsburg hat Prioritätenliste festgelegt

Die einzelnen Vorhaben zur Erhaltung des Straßen- und Wegenetzes wurden mittels Untersuchungen der Gesellschaft für Straßenanalyse (GSA) ermittelt. In die Betrachtungen fließen außerdem die Ergebnisse aus den regelmäßigen Wegebegehungen sowie die ingenieursmäßige Erfahrung ein. So lässt sich eine Priorität für das jährliche Deckenprogramm festlegen. Eine schriftliche Kenntnisgabe dazu erfolgt im Planungs- und Bauausschuss der Stadt am Donnerstag, 17. März.

Diese Projekte sind 2022 geplant:

Größte Projekte in diesem Jahr sind die Braunschweiger Straße (5000 Quadratmeter) und der Berliner Ring/St.-Annen-Knoten (8000 Quadratmeter). Hier sollen für jeweils rund 500 000 Euro die Asphaltdecken erneuert werden. Darüber hinaus wird der Asphalt in der Straße „Am Teiche“ (1600 Quadratmeter) in Wendschott erneuert.

Verkehr auf dem St. Annen-Knoten: Dort werden rund 8000 Quadratmeter Fahrbahn saniert. Quelle: Roland Hermstein

Der Asphalt wird außerdem auf Geh- und Radwegen in Heiligendorf (Steinweg 42), Detmerode (Verbindungsweg zwischen Theodor-Heuss-Straße 15 und Friedrich-Naumann-Straße 1), in Hohenstein (Saarstraße) und Eichelkamp (Hochring) erneuert.

Bei günstigen Ausschreibungsergebnissen stehen zudem Arbeiten in Heiligendorf (Talstraße, Bäckerberg – Klöppelnstraße), Hehlingen (Webergasse) und in der Teichbreite (Verbindungsweg Windmühlenbreite 50/58 und Krähenhoop 20/22) an.

Anpassungen an der Prioritätensetzung sind nach einer abschließenden Begehung nach dem Winter noch möglich.

