So will Wolfsburg Mobilitäts-Start-Ups in die Stadt locken

Die Stadt Wolfsburg unterstützt die TU Braunschweig beim Aufbau eines entsprechenden Förderprogramms. Wolfsburg und die Region sollen sich zu einem High-End-Brutkasten für Firmen-Neugründungen aus dem Bereich „Smart Mobility“ entwickeln.