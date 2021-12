Stadtmitte

Der Neubau der Kindertagesstätte mitten in der Wolfsburger City schreitet in großen Schritten voran. Auf dem alten Sportplatz der ehemaligen Ferdinand-Porsche-Realschule in der Kolpingstraße entsteht die neue „Kita an der Schule“. Gerade hat ein Kran große Module angeliefert.

Im Februar begangen erste Arbeiten zu dem 4,5 Millionen teuren Projekt, die Baustelle wurde im Sommer eingerichtet. Aktuell hinkt das Vorhaben allerdings dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Die Einrichtung wollte im Januar 2022 an den Start gehen, jetzt nennt die Stadt den 1. August 2022 als möglichen Zeitpunkt.

Neue Kita hat eine Nutzfläche von 789 Quadratmetern

Gerade werden die insgesamt 35 teilvorgefertigten Module mit bis zu 15 Metern Länge und einem Gewicht von bis zu 16 Tonnen angeliefert und installiert. So entsteht eine Nutzfläche von 789 Quadratmeter. Im nächsten Schritt steht der Innenausbau des Gebäudes auf dem Plan.

Anlieferung und Installation der Module für den Kita-Neubau. Quelle: Stadt Wolfsburg

Krippen- und Kindergartenkinder werden auf zwei Geschossen betreut

Die Kita wird für eine Krippen-, eine altersübergreifende und zwei Kindergartengruppen errichtet – eine der Gruppen wird integrativ gestaltet. Rund 90 Kinder werden betreut. Das Gebäude ist zweigeschossig geplant, wobei die Kindergartenkinder im Obergeschoss und die Krippen- sowie die altersübergreifende Gruppe im Erdgeschoss betreut werden.

Hier entstehen in Wolfsburg neue Kitas Die DRK-Kita in Westhagen erhält aktuell einen Erweiterungsbau freuen – mit zusätzlichen 15 Krippenplätzen. Im November hat die neue städtische Kita in den Steimker Gärten ihren Betrieb aufgenommen – mit 75 Kita-Plätzen und 45 Krippen-Plätzen.

Drei weitere Maßnahmen sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden: Im Frühjahr sollen der Ergänzungsbau der DRK-Kita in Ehmen (45 Krippenplätze, 50 Kita-Kinder) und die DRK-Kita in Hattorf (15 Krippenplätze, 50 Kita-Plätze) in Betrieb genommen werden. Auch die städtische Kita „An der Schule“ (ehemals Porsche-Realschule) soll dann mit 15 Krippen- und 75 Kita-Plätzen an den Start gehen. Im Sommer 2022 soll die Kita der Lebenshilfe (12 Krippen- und 18 Kita-Plätze) fertig sein. Hinzu kommt die St. Petrus-Kita in Vorsfelde – die ist aber ein Ersatzbau ohne zusätzliche Betreuungsplätze.

Laut Verwaltung sind außerdem in den Quartieren des Neubaugebietes Sonnenkamp vier neue Kitas geplant sowie eine weitere Kita in den Hellwinkel-Terrassen. Weitere Kitas plane man in Heiligendorf, Barnstorf und Neindorf, an der Peter-Pan-Schule und an der Röntgenstraße auf dem ehemaligen Gelände des Tennis-Clubs Grün-Gold.

Iris Bothe: „Seit einigen Jahren eine erfreulich hohe Geburtenzahl“

„Wir haben in Wolfsburg seit einigen Jahren erfreulich hohe Geburtenzahlen. Um dem steigenden Bedarf an Kita-Plätzen gerecht werden zu können, arbeiten wir eng mit dem Geschäftsbereich Hochbau zusammen. Durch Modulbauten können wir recht kurzfristig agieren und so den Kindern und Eltern weitere Kita-Plätze anbieten“, berichtet Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration.

Stadträtin Iris Bothe freute sich über steigende Geburtenzahlen in Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

Neue Kita plant enge Zusammenarbeit mit dem Phaeno

Die neue zweigeschossige Kindertagesstätte wird den Schwerpunkt Forschen erhalten. Die Ausstattung wird sowohl im Innenraum als auch im Außenbereich altersgerechte Anregungen zur spielerischen Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlich-technischen Themen anbieten. Zudem wurde sich bereits auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Phaeno verständigt. Die räumliche Nähe zur städtischen Kindertagesstätte in der City ermöglicht zudem eine enge Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen.

Kinder im Phaeno: Die neue Kita hat den Schwerpunkt Forschen und plant eine Zusammenarbeit mit dem Phaeno. Quelle: Gero Gerewitz/ Archiv

Varga: „Offenes Konzept und keine geschlossenen Gruppe“

Wie alle städtischen Kindertageseinrichtungen wird auch die Kindertagesstätte an der Schule konzeptionell nach dem „Early Excellence“-Ansatz arbeiten, der in enger Zusammenarbeit mit den Eltern die Potenziale jedes Kindes in den Blick nimmt und fördert. „Auch arbeiten wir in den städtischen Kitas mit einem offenen Konzept und nicht in geschlossenen Gruppen“, sagt Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend der Stadt.

Stadtbaurat Kai- Uwe Hirschheide ergänzt: „Ein besonderes Highlight der Kindertagesstätte befindet sich im Obergeschoss. Dort entsteht eine bespielbare Außenterrasse, auf der ebenfalls die Bildungsschwerpunkte des naturwissenschaftlich-technischen Bereichs abgebildet werden.“

