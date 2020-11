Wolfsburg

Während die Stadtbibliothek wegen des Corona-Lockdowns bis einschließlich Montag, 30. November, für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt, richtet das Bibliotheksteam ab Montag, 16. November, b wieder einen Medienabholservice über das Fenster ein. Das Angebot kann an allen Wochentagen genutzt werden: Montag, dienstags, donnerstags und freitags von jeweils 10 bis 18 Uhr, mittwochs und samstags von jeweils 10 bis 14 Uhr.

Online bestellte Medien können in diesen Zeiten über die Fensterfront der Kinder- und Jugendbibliothek am Hollerplatz (neben dem Restaurant aalto) abgeholt werden. Die Bestellung von Medien ist möglich per Mail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de nach vorheriger Recherche im Onlinekatalog der Bibliothek unter ebibliothek.stadt.wolfsburg.de oder per App der Stadtbibliothek und unter Angabe des Benutzer-Namens, der Ausweis- und der Telefonnummer. Es dürfen pro Familie/Haushalt maximal bis zu zehn Medien in der Woche bestellt werden.

Lernende aus der schulischen Bildung und der Weiterbildung können die Zentralbibliothek unter Beachtung der geltenden Corona-Richtlinien weiterhin für maximal fünf Stunden am Tag während folgender Zeiten nutzen: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von jeweils 10 bis 18 Uhr, mittwochs und samstags von jeweils 10 bis 14 Uhr.

