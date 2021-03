Wolfsburg

Insgesamt sechs Bushaltestellen werden im Rahmen der ÖPNV-Infrastrukturförderung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in diesem Jahr in Wolfsburg behindertengerecht aus- und umgebaut. Die einzelnen Haltepunkte werden gemeinsam durch die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) und die Stadt Wolfsburg verbessert.

Es handelt sich um folgende Standorte: Haltestelle Bürozentrum Nord, in der Jembker Straße, Fahrtrichtung Nord (Kästorf/Sandkamp); Haltestelle Kanalbrücke, in der Helmstedter Straße, Fahrtrichtung West (Vorsfelde); Haltestelle Ütschenpaul, in der Amtsstraße, Fahrtrichtung Ost (Vorsfelde); Haltestellen Zum Wiesengarten, in der Hauptstraße, Fahrtrichtungen Ost und West (Neuhaus/Reislingen); Haltestelle Ringstraße, in der Hasselbachstraße, Fahrtrichtung Nord (Barnstorf/Nordsteimke).

Alle betroffenen Haltestellen werden mit Kasseler Bord und mit Leitpflaster für Sehbehinderte ausgestattet. Neue Wartehäuschen werden an vier Stellen aufgebaut. Zwei Haltestellen (Kanalbrücke und Ringstraße) werden um 20 beziehungsweise 40 Meter verlegt.

Umbau der Bushaltestelle wird vom Land gefördert, Stadt und WVG teilen sich 25 Prozent

Insgesamt kostet der Umbau rund 369 000 Euro. Das Land fördert die Vorhaben mit 75 Prozent. Die verbleibenden 25 Prozent teilen sich die WVG und die Stadt. Der Eigenanteil des Antragstellers Stadt wird zudem zu 50 Prozent vom Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) bezuschusst. Bei einem positiven Förderbescheid würde mit dem Bau im Sommer begonnen und die einzelnen Vorhaben dann sukzessive bis zum Ende des Jahres umgesetzt.

Das Haltestellenprogramm ist Bestandteil einer Kenntnisgabe im Planungs- und Bauausschuss, der am Donnerstag, 25. März, tagt.

