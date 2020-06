Corona: Stadt richtet weitere Quarantänestation für Flüchtlinge ein

Vorsfelde

Die Corona-Fallzahlen in Wolfsburg steigen und so auch die Zahl der Menschen, die unter Quarantäne gestellt werden müssen. Sie gehören zu den Erstkontakten mit infizierten Menschen. Mittlerweile stehen in der Asylunterkunft im Heinrichwinkel 36 Menschen unter Quarantäne, wie die Stadt berichtet. In der vergangenen Woche waren es laut Flüchtlingshilfe noch 21 Menschen. Die räumliche Enge in den Unterkünften ist eine Herausforderung. „Es wird auch in Zukunft Ausbrüche geben, aber wir möchten Hotspots vermeiden“, sagt Sozialdezernentin Monika Müller.

Quarantänestationen : Komplette Familien werden untergebracht

Quarantänestationen richtete die Stadt nun in der Unterkunft im Heinrichswinkel und in Detmerode ein. „Wir wollen große Infektionsketten vermeiden“, sagt Sozialdezernentin Monika Müller. In Quarantäne seien natürlich mehr Menschen untergebracht, als es Infizierte gebe. Regine Gattwinkel, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes ergänzt, dass nicht alle Menschen, die sich in den Quarantänestation befänden, positiv getestet seien. So seien beispielsweise ein Kind positiv, deren Mutter aber negativ getestet. „Wir bringen die Familien dann aber komplett unter“, so Gattwinkel.

Anzeige

Stadt: Unterkünfte werden nicht abgeriegelt

Die Flüchtlingsunterkünfte komplett schließen -also alle Gebäude auf einem Gelände- will die Stadt jedoch nicht: „Wir möchten vorsichtig vorgehen. Kontaktpersonen oder Familien werden unter Quarantäne gestellt. Eine ganze Einrichtung zu schließen- das geht auch rechtlich nicht“, Müller. Ein Abriegeln der Unterkunft wäre eine Freiheitsberaubung.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Flüchtlingshilfe: Flüchtlinge haben Angst, es gab Widerstände

Von Widerständen und Angst unter den Bewohnern in den Sammelunterkünften berichtet Günter Schütte von der Flüchtlingshilfe. Persönlich gesprochen habe er mit den Flüchtlingen zwar nicht, aber er habe davon gehört, dass die Kommunikation während der Einrichtung der Quarantänestationen nicht optimal gelaufen sei. „Viele Betroffene mussten in andere Unterkünfte umziehen, Freunde wurden getrennt“, sagt Schütte. Er fragt sich, wie es nun weitergeht? Wer organisiere beispielsweise die Einkäufe für Menschen, die in Quarantäne seien? Er hofft auf eine ähnliche Hilfe für die Flüchtlinge, wie es sie auch in den Pflegeheimen gegeben habe.

Zahlen der Infizierten steigen an

Die Situationen in den Flüchtlingsheimen ist in der Corona-Krise bleibt eine Herausforderung: Bis zum 9. Juni hatten sich elf Flüchtlinge mit dem Virus infiziert. Danach seien weitere Flüchtlinge positiv getestet worden, wie die Verwaltung mitteilte. Zu der Zahl der Neuinfektionen macht die Stadt keine Angaben. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, in Detmerode ergab sich bei elf dort lebenden Personen ein positives Testergebnis.

Hinweisschild am Flüchtlingsheim in Vorsfelde: Hier wurde eine Quarantänestation eingerichtet. Quelle: Hermstein

Von Nina Schacht