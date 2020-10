Wolfsburg

Trotz steigender Corona-Zahlen und neuen Beschränkungen plant die Stadt weiterhin die Ausrichtung der „Wolfsburger Adventswochen“ vom 25. November bis zum 23. Dezember in der Porschestraße als Ersatz für den Weihnachtsmarkt. „Es ist nicht nur eine Namensänderung. Diese Kuscheligkeit der letzten Jahre, die den Weihnachtsmarkt so schön gemacht hat, wird es nicht geben“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD).

Das Konzept, das die WMG bei der Stadt eingereicht hat, sieht einen deutlich entzerrten Weihnachtsmarkt vor. Rund 55 Stände insbesondere von Wolfsburger Schaustellern sollen von der mittleren Porschestraße bis zum Nordkopf aufgebaut werden. Für diesen deutlich dezentraleren Weihnachtsmarkt erweist sich Mohrs zufolge die langgezogene Porschestraße, die sonst nicht einfach zu bespielen sei, als ein Vorteil.

Buden, Karussells und ein Riesenrad

„Wir möchten, dass es die Mandelbude gibt, dass es Bratwurst zu kaufen gibt“, so Mohrs. Auch zwei Karussells und ein Riesenrad seien vorgesehen. „Das kann man gut lösen mit den entsprechenden Hygienestandards“, erklärte der Oberbürgermeister. Größere Menschenansammlungen dürfe es aber nicht geben, weshalb auf den Aufbau von Bühnen verzichtet wird. Auch Attraktionen wie die Lichtshow, die Almhütte und das Kinder- und Seniorenprogramm soll es in diesem Jahr nicht geben.

Die Planungen für die „Wolfsburger Adventswochen“ stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den nächsten Wochen weiter steigen könnte und es neue Einschränkungen für die Gastronomie geben könnte. „Wir würden aber gerne den Schaustellern die Möglichkeit geben, über den Winter zu kommen, wenn es vertretbar ist“, betonte Mohrs. „Da sind wir im Moment jeden Tag am Überlegen, was aktuell möglich ist.“

