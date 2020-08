Wolfsburg

Gibt es bald wieder einen Kiosk am Allersee? Ein entsprechender Vorschlag der Stadt ist in der kommenden Woche Thema im Ortsrat der Nordstadt.

Der Kiosk soll das Angebot des Kolumbianischen Pavillons erweitern

Ein Idee für den möglichen Standort des Kioskes gibt es schon: Er soll südlich der öffentlichen Toiletten an den Beachvolleyballfeldern entstehen. Der Kiosk soll das Angebot des Kolumbianischen Pavillons ergänzen und den Besuchern des Sees vor allem im Sommer einen Mehrwert bieten. Dabei soll der Kiosk wohl deutlich mehr als eine keine Bude werden: In der Vorlage ist von einem „großzügigen Kiosk“ und einer „Außenterrasse“ die Rede.

Im Ortsrat geht zunächst um die für den Bau notwendige dritte Änderung des Bebauungsplanes „Erlebniswelt Allerpark –Sport und Erholung“. Der Vorschlag sieht neben der „moderaten Ergänzung des gastronomischen Angebotes durch einen Kiosk“ auch vor, dass in dem Gebiet keine weiteren festen Gebäude für Restaurants, Cafés oder Ähnliches mehr entstehen sollen. Der Bereich, auf den sich der Bebauungsplan bezieht, erstreckt sich vom Badeland bis hinter die DLRG.

Die Vorlage sieht auch vor die restliche Grünfläche zu erhalten

Die Vorlage hebt besonders hervor, dass die „bestehenden Grünflächen“ in dem Gebiet erhalten bleiben sollen. Denn: Das Gebiet, auf dem der Kiosk entstehen soll, ist in den Sommermonaten eine beliebte Liegefläche und eine Treffpunkt für viele Wolfsburger.

Damit die Stadt den Kiosk weiter planen kann, ist zunächst die Änderung des Bebauungsplans notwendig. Die Diskussion darüber im Ortsrat der Nordstadt am Mittwoch, 2. September, ist zudem nur der erste Schritt zu einem möglichen Kiosk-Bau. Auch der Ortsrat Stadtmitte und verschiedene Ausschüsse der Stadt müssen über ihn beraten, ehe der Rat der Stadt Wolfsburg letztendlich über ihn entscheidet.

Bei vielen Wolfsburgern dürfte der Vorschlag jedoch auf Zustimmung treffen: So hatten auch bei einem WAZ-Besuch auf dem Campingplatz am Allersee vor einigen Tagen mehrere Gäste das gastronomische Angebot am See als zu klein kritisiert.

Von Melanie Köster