Wolfsburg

Bis einschließlich 2023 können in der Wolfsburger Innenstadt jährlich drei verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Das ist das Ergebnis des vertrauensvollen Dialogs zwischen der Stadt Wolfsburg und der Gewerkschaft Verdi, das in einer gemeinsamen freiwilligen Selbstverpflichtung geregelt wurde.

Darüber hinaus besteht in jedem Jahr die Möglichkeit für Fallersleben und Vorsfelde, einen gemeinsamen anlassbezogenen verkaufsoffenen Sonntag durchzuführen. „Es freut mich, dass wir gemeinsam mit den Verdi-Vertretern zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Verkaufsoffene Sonntage sind ein sehr wichtiges Instrument für den Handel und die lokale Wirtschaftsentwicklung in unserer Innenstadt“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur. Gerade nach dem vergangenen Jahr böten sie der einheimischen Wirtschaft eine Möglichkeit, fehlende Umsätze zumindest ein wenig abzufedern und die Vitalität der Innenstadt zu fördern.

Der Einzelhandel muss noch langer Corona-Pause gestärkt werden

Stadtrat Dennis Weilmann: „Es freut mich, dass wir gemeinsam mit den Verdi-Vertretern zu einem guten Ergebnis gekommen sind.“ Quelle: Nina Stiller

Freude auch im Einzelhandel selbst, City-Galerie-Chef Andreas Schwarzkopf begrüßt das Ergebnis und kommentiert: „Ich weiß von anderen ECE-Standorten, dass das Thema verkaufsoffene Sonntage kein einfaches ist. Deshalb ist es eine tolle Leistung, dass sich Stadt und Verdi im Guten geeinigt haben.“ Der Einzelhandel brauch jetzt jede Möglichkeit, die coronabedingten Ausfälle wieder ein

Andreas Schwarzkopf, Center-Manager der City-Galerie: „Ich begrüße diese Einigung.“ Quelle: City-Galerie Wolfsburg

„Wir hätten uns auch noch mehr Sonntage vorstellen können, aber die verlässliche Perspektive für so einen langen Zeitraum gibt uns Planungssicherheit, mit der wir gut arbeiten können.“

Das sind die Termine für die Shopping-Sonntage in diesem Jahr

Die Termine für dieses Jahr sind mit dem WMG-Handelsbeirat abgestimmt und bereits terminiert: In 2021 werden die Geschäfte in der Innenstadt am 29. August, 26. September und 7. November geöffnet sein. Die weiteren Termine ab 2022 stehen noch nicht fest. Geregelt ist aber, dass ein Termin im ersten Halbjahr und die übrigen zwei Termine im zweiten Halbjahr durchzuführen sind. Die Designer Outlets Wolfsburg sind von dieser Vereinbarung nicht erfasst.

