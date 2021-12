Wolfsburg

Das Gesundheitsamt bereitet sich momentan darauf vor, bald mit der Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren zu beginnen. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt.

„Der Impfstoff ist beim Land Niedersachsen bestellt und wir hoffen auf eine baldige Lieferung“, berichtet Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Währenddessen organisiert das Gesundheitsamt Räumlichkeiten, in denen die Impfungen stattfinden können und regelt alle Abläufe, die das Thema Kinderimpfungen mit sich bringt.

Kinder benötigen ein anderes Setting als Erwachsene

„Wir sind derzeit mit Ärzten im Gespräch, die gut mit jüngeren Kindern umgehen können, denn diese benötigen ein anderes Setting als Erwachsene und sollen sich gut aufgehoben fühlen“, erklärt Dr. Volker Heimeshoff, Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit.

Lesen Sie auch:

Aus diesem Grund will die Stadt ein weiteres Impfteam aufbauen, das ausschließlich für Kinderimpfungen aktiv ist. Die Mitarbeitenden sollen sich dann pro Impfung auch länger Zeit nehmen, als bei den Erwachsenen. So will die Stadt „eine optimale Aufklärung und Impfsituation“ schaffen.

Sobald alles vorbereitet ist und der Impfstoff vorhanden ist, sollen die Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren starten. Interessierte Eltern können Termine dann zentral über das Impfportal Niedersachsen buchen.

Gesundheitsdezernentin Monika Müller: „Wir hoffen auf eine baldige Lieferung.“ Quelle: Roland Hermstein

Ab dem 13. Dezember soll der Impfstoff in Deutschland eintreffen

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Ende November den Corona-Impfstoff von Biontech für fünf- bis elfjährige Kinder zugelassen. Für die Altersgruppe stellt das Unternehmen das Vakzin in einer niedrigeren Dosierung her: Sie bekommen nur ein Drittel der „normalen“ Dosis. Ab dem 13. Dezember sollen die ersten Lieferungen des Impfstoffes in Deutschland eintreffen. Auch für Kinder sind zwei Impfungen im Abstand von drei bis sechs Wochen vorgesehen.

Eine offizielle Empfehlung des Impfstoffes für Kinder von der Ständigen Impfkommission steht noch aus. Die Stiko hat am Donnerstag aber bereits angekündigt, das Vakzin für vorerkrankte Kinder und Kinder, die Risikopatienten im engeren Umfeld haben, empfehlen zu wollen. Gesunde Kinder sollen es bei individuellem Wunsch ebenfalls erhalten können.

Von der Redaktion