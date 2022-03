Stadtmitte

Die Hilfe aus Wolfsburg für die Ukraine reißt nicht ab: Am Montag schickten die katholische St.-Christophorus-Gemeinde zusammen mit der Italienischen Mission einen Lkw voller gespendeter Lebensmittel und Medikamente auf die Reise. Vor einer Woche fuhren schon vier Bullis mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze.

„Bullis reichten diesmal nicht aus“, sagen Monika und Wolfgang Schmidt von der St.-Christophorus-Gemeinde. Zu groß war die Bereitschaft der Wolfsburger zu spenden. Deshalb sprachen die Schmidts das Logistikunternehmen Schnellecke an – und das stellte einen 7,5-Tonner für den Transport zur Verfügung.

Pastor Lavrentiev muss in der Ukraine bleiben

Dreimal mussten die kirchlichen Einrichtungen die Fahrt verschieben. Der Grund: Der ukrainische Priester Oleksandr Lavrentiev, der seit vielen Jahren in Wolfsburg lebt, wollte Verwandte aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland holen. Rein ins Land konnte er, aber Lavrentiev darf – ebenso wie andere ukrainische Männer – nicht mehr ausreisen. Der Pastor konnte deshalb nicht wie geplant nach Deutschland zurückkehren, um dann den zweiten Hilfstransport zu begleiten.

Muss in der Ukraine bleiben: Priester Oleksandr Lavrientiev. Quelle: Kirchengemeinde St. Christophorus Wolfsburg

Deshalb fuhr der Lkw ohne Lavrentiev an die polnisch-ukrainische Grenze. Von dort werden die Lebensmittel und Medikamente in die Ukraine gebracht. Oleksandr Lavrentiev nimmt die Lieferung entgegen und verteilt sie an die richtigen Stellen.

Der große Transport in die Ukraine ist gerade unterwegs, da ging bei den Schmidts schon der nächste Hilferuf aus der Ukraine ein: Der Bischof aus der Millionenstadt Charkiw, der schon mehrmals in Wolfsburg war, bittet um einen Bulli. „Damit er Menschen und Hilfsgüter transportieren kann“, erklärt Monika Schmidt. Wer ein Fahrzeug hat und spenden möchte, sollte sich im Gemeindebüro von St. Christophorus unter Tel. 05261/206601 melden. Wer dafür Geld geben will: St. Christophorus Gemeinde, IBAN: DE91 2695 1311 0025 6638 73, Verwendungszweck: Ukrainehilfe.