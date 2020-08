Laagberg

Sparkassen-Kunden am Laagberg müssen bald weitere Wege zum Geldautomaten in Kauf nehmen: Ab Montag, 24. August, bleibt die SB-Filiale in der Mecklenburger Straße geschlossen. Dann beginnt die Bank mit dem Rückbau der Automaten, ehe sie am 31. August offiziell aus dem Gebäude auszieht.

Die Kunden müssen vorerst auf Automaten in benachbarten Stadtteilen zurückgreifen

Schuld am Rückzug der Sparkasse ist ein auslaufender Mietvertrag. „Leider kam es zu keiner Einigung mit dem Vermieter über eine Verlängerung. Daher müssen wir unsere Filiale kurzfristig schließen“, erklärt Sprecherin Ann-Kathrin Pietruschka. Die Sparkasse bedauere die Schließung, Pietruschka betont aber: „Wir sind optimistisch, unseren Kunden zeitnah wieder ein SB-Angebot zur Verfügung stellen zu können.“ Auf der Suche nach einem Alternativstandort befände sich die Sparkasse in „vielversprechenden Gesprächen“.

Anzeige

Bis es soweit ist, müssen die Kunden jedoch auf die Standorte in Westhagen, in Fallersleben und in der Porschestraße ausweichen – sie alle liegen in einem Umkreis von maximal drei Kilometern.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ortsbürgermeister Matthias Presia findet den Auszug sehr bedauerlich: „Das ist ein starker Schlag, viele Kunden werden nicht begeistert sein.“ Die Nachfrage nach der SB-Filiale war in seinen Augen groß: „Ich sehe dort eigentlich immer Kunden, wenn ich vorbeikomme. Viele nutzen den Automaten auch auf der Durchfahrt.“

Der Ortsbürgermeister hofft, dass die Sparkasse schnell einen alternativen Standort findet

Presia erinnert daran, dass die Enttäuschung bereits Anfang 2019 groß gewesen sei: Damals schloss die Sparkasse im Zuge von umfangreichen Umstrukturierungsmaßnahmen den Schalter am Laagberg und wandelte die Filiale in einen SB-Standort um. Nun der vorerst vollständige Rückzug aus dem Stadtteil.

Ortsbürgermeister Presia hofft jetzt, dass die Suche nach einem neuen Standort schnell zum Erfolg führt: „Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Sparkasse am Laagberg zeitnah wieder einen Automaten aufstellt. Der Laagberg hat rund 6000 Einwohner und viele davon sind Kunden der Sparkasse. Für Anwohner, die kein Auto haben, sind die anderen Filialen nur schlecht zu erreichen.“

Hinsichtlich möglicher weiterer Filialschließungen in Wolfsburg kann Sparkassen-Sprecherin Pietruschka beruhigen: „Weitere Standortveränderungen sind für Wolfsburg nicht geplant.“

Von Melanie Köster