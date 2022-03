Wolfsburg

Die Spargel-Saison läuft langsam an. Die ersten köstlichen Stangen, die in warmen Ländern wie Spanien oder in heimischen Gefilden mit künstlicher Wärme gewachsen sind, gibt es schon zu kaufen. Ende März folgt der „normal“ angebaute Spargel, hofft Viktoria Kuhls vom Spargelhof Kuhls aus Neubokel. Er beliefert seit Jahren die Edeka-Märkte in Wolfsburg.

Viktoria Kuhls hofft natürlich auf eine gute Ernte – und auf viele Kunden, die sich den Spargel wieder schmecken lassen. Dafür hegen und pflegen ihn die Landwirte das ganze Jahr über. Seit Anfang März erntet das Familienunternehmen Kuhls die Stangen. Zunächst auf den Feldern, die eine Heizanlage haben. „Sie wird vier Wochen vor Erntebeginn angestellt“, erklärt Viktoria Kuhls. Die Abwärme einer Biogasanlage wärmt die Spargelwurzeln von unten.

Pro Tag wächst der Spargel zwei bis fünf Zentimeter

Pro Tag wachsen die Stangen zwei bis fünf Zentimeter. Geerntet wird bei 40 Zentimetern. Die ersten Helfer sind bereits da. Sie kommen nach und nach. Das Personal, das sortiert, reist aus Polen an. Die Spargelstecher der Kuhls’ stammen aus Rumänien. „Die meisten arbeiten seit Jahren bei uns“, erklärt die junge Spargel-Landwirtin.

Als Corona vor zwei Jahren die Welt durcheinander brachte, machte das Virus auch vor den Spargelernte-Helfern nicht Halt. Geimpft, getestet, große Gemeinschaftsunterkünfte – diese Probleme seien ausgeräumt. Jetzt kann nur noch das Wetter in den nächsten Wochen den Spargelbauern einen Strich durch die Ernte-Rechnung machen. Ganz wichtig: „Wir brauchen viele Sonnenstunden, damit der Spargel langsam treibt“, erklärt Viktoria Kuhls. Außerdem müsste es weniger Nachtfröste geben. „Temperaturen von 5 bis 8 Grad wären nachts gut.“

Spargel satt. Quelle: Britta Schulze

Und wie sieht es mit dem Preis für Spargel in diesem Jahr aus? Dazu kann Viktoria Kuhls noch nichts sagen. Aber: „Es gibt verschiedene Sortierungen und da ist für jeden etwas dabei.“

Felder vom Spargelhof Kuhls. Quelle: Spargelhof Kuhls

Gerade wird alles teurer. Zum Beispiel der Dünger, der oft aus der Ukraine kommt. Dort herrscht jetzt Krieg, und das kann zu Lieferausfällen führen. Auch die Spritpreise explodieren seit dem russischen Einmarsch gerade. Das trifft auch die Spargelbauern: Sie müssen mit Autos zu ihren Feldern fahren. Hinzu kommt der gestiegene Mindestlohn für die Helfer.

Steigen die Preise für Spargel?

Klaus-Dieter Böse geht deshalb davon aus, dass die Preise steigen. „Ich glaube nicht, dass die Landwirte das Niveau von 2021 halten können“, so der Geschäftsführer des Gifhorner Landvolk-Kreisverbandes, der Teil des Deutschen Bauernverbandes ist.

Am Anfang der Spargel-Saison ist der Preis immer sehr hoch. Gerade liegt er bei rund 18 Euro pro Kilogramm. Deshalb haben viele Wolfsburger Gastronomen die köstlichen Stangen noch nicht auf ihrer Speisekarte. „Wir wollen gute Qualität zu vernünftigen Preisen anbieten“, erklärt Melanie Perricone, Mitinhaberin von „Lindenhof“ und „Wildfrisch“ in Nordsteimke. Deshalb kommt bei ihr das Edelgemüse wohl erst Anfang April auf den Restaurant-Tisch.