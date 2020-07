Nordstadt

Eine Serenade ist eine frei gestaltete Abendmusik – und zur Sommerserenade im Garten der St. Marienkirche flocht Pastorin Uta Heine am Sonntag dazu einen lockeren Gottesdienst ein mit einem ungewöhnlichen Glaubensbekenntnis. Für die Musik sorgte das Saxophonquartett Phonomenal aus Hildesheim.

Das Gedicht „Credo“ des Schriftstellers und Pfarrers im Ruhestand Detlev Block stand im Mittelpunkt des Abends. Dabei wird das traditionelle Glaubensbild infrage gestellt, aber nicht der Glaube an sich. Vielleicht sei auch das apostolische Glaubensbekenntnis aus dem fünften Jahrhundert nicht mehr für jeden zeitgemäß, sinnierte Uta Heine.

Predigt von Uta Heine in der St. Marien-Kirche war unkonventionell

Frisch und unkonventionell war jedenfalls die Predigt im Rahmen der Sommerserenade, begleitet von zwei Liedern die Lorrie Berndt mit Gesang und Piano vortrug. Das zweite Lied sang sie gemeinsam mit dem Publikum, sehr zur Freude der Pastorin: „Da wir draußen sind, können wir endlich wieder zusammen singen.“

Das Quartett Phonomenal steuerte auch einige Lieder bei, unter anderem die barocken Stücke „Canzona“ von Giovanni Gabrieli und das „Fanfare-Rondeau“ von Jean-Joseph Mouret. Das Zusammenspiel von Sopran-, Tenor-, Alt- und Baritonsaxophon war ein seltener und wohlklingender Hörgenuss.

Carola Bäumler, Anita Keller, Tina Starck und Laura Bittner spielten aber auch ganz andere Töne. So gab es im Anschluss an den Gottesdienst noch viel Musik zu hören. Da war das säuselige „Michelle“ der Beatles dabei, auch Stücke, die sowie mehrstimmig in schönen Harmonien angelegt waren etwa von den Beach Boys oder Abba waren zu hören.

Die vier Musikerinnen boten ein abwechslungsreiches Programm

Auch Ray Charles „Hit The Road Jack“ oder das „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch gehörten zum Repertoire. Dafür wurde dann auch mal ein zweites Altsaxophon oder eine Trompete gespielt. Die vier Musikerinnen boten ein sehr abwechslungsreiches Programm, das die allermeisten Besucher zum Verweilen animierte – auch um noch einmal über den Inhalt des Gedichts zu sinnieren.

Von Robert Stockamp