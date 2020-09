Nordstadt

Zur „Sommerkirche Open Air“ hatte die Nordstadtgemeinde am Sonntag eingeladen. Neben dem Freiluftgottesdienst und der Begrüßung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden gab es über den Tag verteilt noch Figurentheater für die Jüngsten Besucher und ein Konzert mit der Band „Saitensprung“.

Ein großes Gemeindefest konnte es in diesem Jahr nicht geben. Das wäre unter den aktuellen Corona-Auflagen nicht zu stemmen gewesen. Trotzdem bot die Sommerkirche ein attraktives Programm, war sozusagen eine Light-Version des Fests, die viele Menschen anlockte und begeisterte.

„Wir haben die Programmpunkte etwas auseinander gezogen“, erklärte Pastor Ulrich Probst. Somit gab es zwischen Gottesdienst, Figurentheater und Konzert jeweils Pausen, um sich immer wieder neu auf die Besucher einstellen zu können.

Die kamen in großer Zahl. Zum Gottesdienst mit musikalischer Begleitung von Christian Biskup am Klavier erschienen etwa 130 Besucher. Dabei wurden auch Textcollagen mit Gedanken von sehr jungen und sehr alten Menschen vorgelesen. Die Kinder sprachen vor allem darüber, wie sie sich die Zukunft vorstellen, die alten Menschen ließen das Kind in sich hervor blitzen. Dazu gab es ein musikalisches Intermezzo mit dem Beatles-Klassiker „When I’m 64“. Für zwölf Jungen und Mädchen war es zudem ein ganz besonderer Gottesdienst. Sie wurden als die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden begrüßt.

Spontane Vorführung des Figurentheaters

Etwas nach dem Gottesdienst spielte Brigitte van Lindt von der Wolfsburger Figurentheater Compagnie das Grimmsche Märchen „Der Froschkönig“. Die Vorstellung war relativ spontan ins Programm genommen worden. „Wir hatten ursprünglich vor, ein offenes Angebot für die Kinder zu machen“, erklärte Probst. Das war den Organisatoren dann unter den Umständen doch etwas zu heikel.

Erst am Mittwoch hatte man sich fest entschlossen, das Puppenspiel zu zeigen. Die kurzfristige Werbung fruchtete aber sehr gut. Mehr als 80 kleine und große Besucher amüsierten sich über die unterhaltsam vorgetragene Geschichte.

Band der Lebenshilfe glänzt mit Spielfreude

Zum Abschluss gab es noch ein ungewöhnliches Konzert und das nicht nur, weil Bandleader Joschi Heinrichs die Besucher dazu aufforderte, im Sitzen die Arme auszustrecken und so zu dem Christian-Steiffen-Song „Eine Flasche Bier“ eine virtuelle Polonaise zu veranstalten.

Die Band „Saitensprung“ der Lebenshilfe Wolfsburg strotzte vor Spielfreude. Vier Männer mit Behinderung machten gemeinsam mit Sänger und Gitarrist Heinrichs mit voller Inbrunst Musik, die einfach wunderbar gute Laune versprühte.

Die Texte der deutschsprachigen Lieder von den Ärzten bis Bosse und Bourani waren allesamt zum Mitsingen und Mitklatschen geeignet. Die Band zeigte sich sehr routiniert, obwohl die Musiker in den vergangenen fünf Monaten überhaupt nicht miteinander spielen konnten. „Normalerweise würde ich da keinen Auftritt machen“, erklärte Joschi Heinrichs. „Aber die Jungs haben es einfach drauf.“

