Nordstadt

Bis 2012 tobte das pralle Fußball-Leben im ersten Wolfsburger Soccerpark auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle in der Franz-Marc-Straße (Kreuzheide). Doch der Erfolg war nicht von Dauer: Es folgte 2014 die Insolvenz, Versuche einer Wiederbelebung scheiterten in 2017. Seitdem liegen Halle und Außengelände in einer Art Dornröschenschlaf. Was das Ganze allerdings zu malerisch darstellen würde. Zutreffender sind Begriffe wie Schandfleck, Müllhalde und Ort von Vandalismus, wie sie am Dienstag in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Nordstadt fielen. Jetzt soll das Gelände unter dem Titel „Östlich der Werderstraße“ neu angefasst werden.

Silke Lässig, Leiterin des Geschäftsbereichs Stadtplanung, war mit Änderungsvorschlägen des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes digital mit dem Ortsrat verbunden. Es soll sich endlich etwas bewegen. Was die Verwaltung künftig mit dem Areal vorhat, blieb der Öffentlichkeit zunächst verborgen, Namen und Vorhaben wurden im nichtöffentlichen Part der Sitzung präsentiert.

So ein Hundesportzentrum gebe es in Norddeutschland noch nicht

Dagegen wurde zuvor der Ortsrat mit einer durchaus überraschenden neuen Information konfrontiert. Mit der Idee von Wolfsburger Hundesportliebhabern, die das Erbbaupachtgelände samt Halle nutzen möchten. Unter dem Titel des „Dogsport Wolfsburg Center“ könnte hier eine riesige Anlage für den sogenannten Agility-Sport entstehen, um in der Volkswagenstadt damit eine Art Leistungszentrum für Vier- und Zweibeiner zu schaffen. „Vier große Hundesportzentren gibt es derzeit in Deutschland“, erklärte Christian Lang als einer der potenziellen Investoren den aufmerksam lauschenden Ortsräten, keines aber in Norddeutschland. „Wir ziehen damit Hundesportler nicht nur aus dem Norden, sondern auch aus ganz Deutschland an“, betonte Lang, Wolfsburg gewinne an Attraktivität und Image.

An seiner Seite hatte sich Nora Wolkowski zugeschaltet. Sie ist nicht nur eine international erfolgreiche Agility-Sportlerin, sondern auch als Hundeosteopatin und Trainerin aktiv. Für ihr Vorhaben haben die Verantwortlichen zudem bereits eine prominente Unterstützerin gefunden: Fußball-Nationalspielerin, VfL-Ikone und Hundefreundin Alex Popp wirbt in einem Video für das Zentrum und würde sich nach eigenen Worten sehr freuen, wenn die hochgesteckten Ziele in absehbarer Zukunft Wirklichkeit werden könnten.

Die Verwaltung hat eigene Pläne für das Gelände

Grundsätzlich zeigten sich Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer (SPD) und die Mitglieder des Ortsrates durchaus erfreut darüber, dass nach mittlerweile achtjährigem Hin und Her, vergeblicher Suche nach Investoren und immer neuen Enttäuschungen über gescheiterte Vorhaben nun wieder Bewegung in das verschandelte Areal kommt. Äußern wollte man sich zunächst aber nicht zu den Plänen der Agility-Freunde, die Diskussion wurde auf den nichtöffentlichen Part verschoben, in dem auch die alternativen Vorstellungen der Verwaltung präsentiert wurden.

Verwahrlost: Das Gelände an der Franz-Marc-Straße liegt seit Jahren brach. Quelle: Britta Schulze

Eine Schadstoffbelastung kann die Stadt nicht ausschließen

Tendenz dürfte sein, dass das Areal erneut Freizeit und Sport zur Verfügung stehen soll. Allerdings schwebt über allen weiteren Entwicklungen wie ein Damoklesschwert die Tatsache, dass sich exakt an dieser Stelle in den 70er Jahren eine Müllkippe befunden hat, in der über Jahrzehnte Abfall abgekippt wurde. Was immer dort auch schlummert, eine immense Schadstoffbelastung könne nicht ausgeschlossen werden. Man werde den Boden ganz genau prüfen, so die Verwaltung.

Sicher ist zunächst nur eines: Es wird nicht die letzte Erörterung dieses Themas gewesen sein. Den beantragten Änderungen im Bebauungs- und Flächennutzungsplan „Östlich der Werderstraße“ jedenfalls hat der Ortsrat schon mal zugestimmt und damit grünes Licht gegeben für weitere Untersuchungen.

Von Burkhard Heuer