So feiern 1400 Wolfsburger beim Drehbühnenball

Der Drehbühnenball feierte 40. Geburtstag: 1400 Gäste erlebten bei der Traditionsveranstaltung eine Vielzahl von bunten Show-Acts auf allen Ebenen des Scharoun Theaters in Wolfsburg. „Der 40. Drehbühnenball ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer – nicht nur wegen des allgegenwärtigen Themas Coronavirus“, sagte der scheidende Intendant Rainer Steinkamp in seiner Eröffnungsrede.

Mehrere Gründe zum Feiern

„Dieses Jahr gibt es viele Gründe zu feiern: Das 40. Jubiläum, den anstehenden Weltfrauentag, aber auch einen 70. Geburtstag – am 8. März 1950 erblickte der Bulli das Licht der Welt“, sagte Steinkamp. Da freute sich das Wolfsburger Publikum, es ging ein merkliches Aufatmen durch die komplett gefüllten Reihen des Theaters. Die Leute wollten feiern – und das taten sie auch.

Viele prominente Wolfsburger unter den Gästen

Unter den Gästen war auch die Wolfsburger Prominenz zahlreich vertreten: Neben Erstem Stadtrat Dennis Weilmann mit Frau Janine, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide mit Nicole Frohberg, dem Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. Thomas Steg und der Theaterring-Vorsitzenden Dorothea Frenzel gaben sich auch der Vorsitzende des Kulturausschusses Wilfried Andacht mit Frau Gudrun sowie das Ärztepaar Flimm und der zukünftige Intendant Dirk Lattemann mit Frau die Ehre. Zusammen feierten sie mit rund 1400 weiteren gut gelaunten Wolfsburgern. Familie Pessel vom Lindenhof Nordsteimke sorgte mit einer Personalstärke von 80 Leuten dafür, dass beim Catering alles rund lief.

Tanzen auf mehreren Ebenen

Das moderne und gelungene Konzept der im gesamten Theater-Haus verteilten Event-Locations bot ein besonderes Ambiente: Neben den klassischen Tanzflächen auf der Drehbühne und im Foyer heizte DJ Ralf Burnett in der Disco im Untergeschoss ein.

Der St.-Pauli-Nachtwächter sorgte für tolle Unterhaltung in der Künstler-Kantine und die Comedy-Stewardessen verbreiteten als Walk-Act gute Laune. Ein künstlerisches Highlight: Das A-cappella-Quintett Viva Voce interpretierte Helene Fischers Song „Atemlos“ auf Wunsch der Zuschauer sowohl in einer Reggae-, einer Hip-Hop- und auch einer Country-Version.

Die Gäste sind begeistert

„Die Mischung macht’s!“ berichteten auch Alexandra und Tobias Konert aus Barnstorf begeistert: „Wir kommen seit vielen Jahren hierher. Und eine Laufkarte reicht völlig, das macht total Spaß hier herumzuschlendern, die vielen verschiedenen Darbietungen zu sehen und dabei prima die alten Freunde zu treffen.“

Keine Absage trotz Coronavirus

„Ich habe mich dieses Jahr als Vorsitzender des Kulturausschusses dafür ausgesprochen, dass der Ball trotz Coronavirus stattfindet. Das ist so viel Vorbereitungsarbeit hier für das Theater, sie bieten so viele tolle Show-Acts, das ist schon jedes Jahr aufs Neue wieder etwas Besonderes im Wolfsburger Veranstaltungskalender“, meinte Wilfried Andacht, der zusammen mit seiner Frau Gudrun zum Ball gekommen war.

Dennoch lichteten sich die Reihen eher als sonst – schon gegen 24 Uhr war in etwa die Hälfte der Gäste verschwunden.

Von Simone Willmann