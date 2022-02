Wolfsburg: So viel zahlten Verkehrssünder 2021

Wolfsburg

Autofahrer sind auf Wolfsburgs Straßen viel zu schnell unterwegs. Die klamme Haushaltskasse freut sich: Durch Buß- und Verwarnungsgelder nahm die Stadt 2021 fast 3,7 Millionen Euro ein. Tendenz steigend. Im Jahr davor waren es „nur“ 3 644 712 Euro. Die Bilanz stellte der Geschäftsbereich Bürgerdienste am Mittwoch im Bürgerdienste-Ausschuss vor, der wegen Corona digital tagte.

Die stolze Summe ergibt sich aus städtischen Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Stadtgebiet und Rotlichtverstößen am St. Annen-Knoten. 88 337 Geschwindigkeitsverstöße verzeichnete das Ordnungsamt im vergangenen Jahr. 2020 waren es 92 236, 2019 waren es 77.824. 8134 Bußgeldbescheide ergingen 2021. 2020 waren es 6799. 473 Fahrverbote wurden ausgesprochen, im Jahr davor waren es 597. Die Geschwindigkeitsmessungen führten zu Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen von 2 428 269 Euro. 2020 waren es 2 479 430 Euro.

Rotlichtmessungen am Annen-Knoten

Zu diesen Einnahmen kommen noch die Rotlichtmessungen St. Annen-Knoten: Seit 2020 ist die Anlage voll in Betrieb. 2313 Bußgeldverfahren gab es 2021, im Vorjahr waren es 1428. In 214 Fällen wurde in die Kreuzung gefahren, obwohl das Rotlicht an der Ampel bereits länger als eine Sekunde dauerte. 2020 waren es nur 134 Fälle. Das Bußgeld erhöhte sich in diesen Fällen von 90 auf 200 Euro. Außerdem erfolgten Fahrverbote.

Die Blitzersäule am St.-Annen-Knoten. Quelle: Roland Hermstein

Die Stadt schaute sich genau an, wo besonders gerast wird: Spitzenreiter ist die Braunschweiger Straße: Die Spitzengeschwindigkeit betrug dort (stadteinwärts) sage und schreibe 168 km/h. Zugelassen waren wegen der Bauarbeiten für die Fußgängerbrücke lediglich 80 km/h. 88 km/h zu schnell. „Das macht einen schon fassungslos“, erklärte Jens Krause, Leiter des Geschäftsbereichs Bürgerdienste.

Mit 147 km/h über den Berliner Ring

Ein Autofahrer übertraf das noch: Er bretterte auf dem Berliner Ring stadteinwärts mit Tempo 147 entlang. Lediglich 50 km/h sind erlaubt. Auf dem Berliner Ring stellt die Stadt sehr oft einen ihrer beiden Blitzer-Anhänger auf. Das zeige Wirkung, erklärte Stadtrat Andreas Bauer. Viele Autofahrer fahren dort seitdem vorschriftsmäßig. Aber eben nicht alle.

Für Bauer sind die Geschwindigkeitsverstöße „erschreckend“ und „nicht akzeptabel“. Solche hohen Tempo-Überschreitungen rechtfertigen weitere Geschwindigkeitsmessungen.

Braunschweiger Straße ist Raserstrecke

Neben der Braunschweiger Straße ist die B188 zweitbeliebteste Raserstrecke. Gefolgt von der Hesslinger Straße, Berliner Brücke, Berliner Ring, Stralsunder Ring, Appelchaussee und Heinrich-Nordhoff-Straße.

Die Anlage am St.-Annen-Knoten ahndet Geschwindigkeits- und dazu Rotlichtverstöße. Sie habe sich bewährt, sagt die Stadt. Es gebe deutlich weniger Unfälle durch Rotlichtverstöße, so Krause.

Immer wieder hört Francescantonio Garipp (SPD) von Bürgern: Die Stadt blitze nur dort, wo sie „abkassieren kann“. Nein, entgegnete Krause. Die Stellen seien Unfallschwerpunkte und Wünsche von Ortsräten.

Von Sylvia Telge