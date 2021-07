Steimker Gärten

Die neue Kita im Baugebiet Steimker Gärten ist besonders: Sie ist in einem Gebäudekomplex mit einer Senioreneinrichtung untergebracht. Senioren und Kinder werden dort Tür an Tür betreut. Es gibt ein ganz enges Miteinander. Dieses generationsübergreifende Konzept ist neu und braucht eine spezielle Raumplanung. Jugenddezernentin Iris Bothe, Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich Jugend und die künftige Kita-Leiterin Anette Loth schauten sich am Montag auf der Baustelle um.

Es sieht noch sehr nach Baustelle aus. Am 1. November will die Kita mit einem Zwei-Drittel-Betrieb starten. „Mit ein bisschen Vorstellungskraft kann man ahnen, wie es mal aussehen soll“, erklärte Frank Markus, Geschäftsführer der Bremer Specht-Gruppe, die den Komplex realisiert. Er hatte eine gute Nachricht für Iris Bothe: Dämmstoffe, Stahl und Holz – also Baumaterial, was zurzeit knapp ist – sei reichlich vorhanden oder bereits verbaut.

120 Plätze in der neuen Kita

Die neue Kita soll knapp 120 Plätze haben. Sie hat eine Fläche von rund 1600 Quadratmeter und ist nicht von ihrem generationsübergreifenden Konzept besonders, sondern auch vom Gebäude: Sie ist auf zwei Etagen und die Zufahrt erfolgt nicht über eine Straße, sondern über einen Hol-Bring-Einbahnweg, die direkt zum Eingang führt, erklärte Projektleiter Björn Beining.

Die neue Kita wächst und wächst:

Weil die Kita ein offenes Konzept hat, sind auch die Räume offen. Die Bereiche zwischen Krippe und Kita sind offen. Der Zugang zur benachbarten Senioreneinrichtung ebenfalls. Neben den Gruppenräume, die mit 55 Quadratmetern sehr großzügig sind, gibt es so genannte Fachräume wie Bauwerkstatt, Atelier oder Rollenspielraum. Viele Zimmer haben in den Zwischenwänden Fenster – für die Erwachsenen in normaler Höhe, für die Kinder in niedriger Höhe.

Innenhof mit Boule-Platz und Beeten

Die Außenfenster sind bodenlang, damit es schön hell ist und die Kinder nach draußen und in den Innenhof schauen können. Im Innenhof ist ein Park mit Boule-Platz und Beeten geplant. „Wir haben uns schon zum gemeinsamen Gärtnern verabredet“, freut sich Anette Loth.

Steimker Gärten: Das ist die Seniorenresidenz mit Kita Das Konzept ist innovativ: Im Baugebiet Steimker Gärten realisiert die Specht-Gruppe aus Bremen ein generationsübergreifendes Betreuungskonzept. Zur Seniorenresidenz in den Steimker Promenaden gehört eine Kita mit knapp 120 Plätzen. Zum Seniorenbereich gehören 86 stationäre Plätze, 16 bis 18 teilstationäre Plätze und 55 Einheiten beim betreuten Wohnen.

Sie hat nicht nur Kontakt zu der künftigen Senioreneinrichtung aufgenommen, sondern außerdem zu Eltern, die ihre Kinder im Herbst in der neuen Kita betreuen lassen wollen. Es sind schon Verträge abgeschlossen. Die Nachfrage nach den knapp 120 Plätzen sei groß. Auch das Personal ist schon zu zwei Dritteln gefunden – trotz Fachkräftemangel.

Die Stadt hat die Räume in den Steimker Gärten erst einmal für 30 Jahre gemietet. Iris Bothe ist sich ganz sicher, dass die Einrichtung auch danach noch gebraucht wird. Zur Kita gehört noch ein rund 2500 Quadratmeter großes Außengelände. Es gibt viele Spielmöglichkeiten wie Matschtische, Hügel mit Rutsche und mehrere Sandbereiche. „Es ist alles da, was eine Kita braucht“, ist Anette Loth überzeugt.

Von Sylvia Telge