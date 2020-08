Wolfsburg

Für viele Eltern ist das eine gute Nachricht: Ab Montag öffnen die Kitas wieder im Regelbetrieb. Mehrere Monate betreuten Eltern ihre Kinder zu Hause und arbeiteten dabei im Home-Office: Für Eltern war das eine Doppelbelastung. Nun soll wieder ein Stück Normalität einkehren. Welche Verordnungen für die Kitas gelten und was sich bei der Eingewöhnung neuer Kinder ändert – das verrät die WAZ..

Ende der Sommerschließzeit : Alle Kitas öffnen wieder

Nach der Sommerschließzeit öffnen wieder die Kitas. Doch mit der Schließzeit ist die Corona-Pandemie nicht beendet, so die Stadt. Deshalb gelten die Verordnungen zum Abstandsgebot und zum Tragen von Mund-Nasenbedeckungen in öffentlichen Einrichtungen. „Eine besondere Anmeldung ist für die Betreuung nicht notwendig, es gilt der Regelbetrieb“, teilt Bettina Brauner, vom Gesamtverband katholischer Kirchengemeinden Wolfsburg, mit.

Allerdings müssen alle Eltern „beim ersten Betreten der Kita nach Schließzeit eine Erklärung ausfüllen, ob sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet nach Definition des RKI aufgehalten haben“, so Stadtsprecherin Monia Meier. Und wer in ein Risikogebiet reiste, muss dies auch dem Gesundheitsamt melden. Der Kita muss dann ein schriftlicher Negativattest vorgelegt werden. Die mündliche Aussage „Ich wurde negativ getestet“ sei nicht ausreichend, so die Stadt.

Wenn die Kinder morgens in die Einrichtungen gebracht werden, so findet in den Kitas der Diakonie die Übergabe der Kinder an die Erzieher derzeit noch vor den Gruppentüren draußen statt. „Wir erarbeiten in enger Abstimmung mit der Stadt Wolfsburg ein Konzept, dass ab September wieder die Begleitung der Kinder durch die Eltern in die Diakonie-Kindertagesstätte ermöglicht“, teilt Diakonie-Personalleiterin Daniela Engelbrecht mit. Um die Abstandsgebote dabei einhalten zu können, werde es voraussichtlich eine getaktete Ankunftsregelung geben.



Infos zum Kita-Regelbetrieb Informationen zum Regelbetrieb in den Kitas gibt es online unter wolfsburg.de/corona. Dort ist ein Elternbrief mit allen wichtigen Erklärungen veröffentlicht. Auch Vordrucke können dort heruntergeladen werden. Außerdem stehen Erzieher, Einrichtungsleitungen und Tagespflegepersonen bei Fragen zur Verfügung, so die Stadt. Um auf den Regelbetrieb vorbereitet zu sein, hatte der Geschäftsbereich Jugend mit Dezernentin Iris Bothe sich gemeinsam mit den Kitas und Trägern intensiv zusammengearbeitet, heißt es von der Stadt. „Ich bin mir sicher, dass sich die Eltern Ihrer Verantwortung bewusst sind und besonnen mit der Situation umgehen werden“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Für pädagogische Fachkräfte gibt es die Möglichkeit, sich beim Auftreten von Symptomen – auch nach Urlaubsreisen in Nicht-Risikogebiete – über die Hotline des Projektes „Sichere Kita“ beraten und testen zu lassen.

Erziehern wird von Reisen in Risikogebiete abgeraten

Und wie verhält es sich, wenn Kita-Mitarbeiter Urlaub in einem Risikogebiet machen? Mitarbeiter in den städtischen Kitas wird davon abgeraten. Der Reiseantritt liegt jedoch in der Verantwortung des Mitarbeiters. So auch beim DRK: „Grundsätzlich empfehlen wir den Verzicht auf eine Reise in ein Risikogebiet und bauen auf die Eigenverantwortung unserer Mitarbeitenden“, sagt DRK-Vorstand Thorsten Rückert.

Der Gesamtverband katholischer Kirchengemeinden Wolfsburg teilt dazu mit: Wenn Mitarbeiter aus Risikogebieten zurückkehren, dürfen sie nicht in der Betreuung eingesetzt werden, bis der Infektionsstatus durch Quarantäne und Test überprüft ist. Alle Mitarbeiter seien informiert, dass die Einreise in ein bekanntes Risikogebiet arbeitsrechtliche Konsequenzen haben könne.

Das passiert im Krankheitsfall des Kindes

Das müssen Eltern außerdem beachten: Nur gesunde Kinder dürfen die Kitas besuchen. „Bei leichten Infekten des Kindes müssen die Eltern bei der Einrichtungsleitung oder bei der Tagespflegeperson eine schriftliche Erklärung abgeben“, teilt die Stadt mit. „Sollte ein Kind einen Infekt mit ausgeprägtem Krankheitswert haben, muss es sich zu Hause auskurieren und darf erst nach – von Eltern schriftlich bestätigter - Symptomfreiheit nach 48 Stunden wieder die Kita besuchen. Ein ärztliches Attest ist dann nicht notwendig“, ergänzt Brauner.

Eingewöhnung mit Schutzmaske

Zum Start des Regelbetriebes nehmen die Kitas auch wieder neue Kinder auf. Deren Eingewöhnung vereinbaren in den städtischen Kitas Eltern und Mitarbeiter. Damit die neuen Kinder gut in die Krippe oder den Kindergarten ankommen, begleiten Eltern auch in Corona-Zeiten ihre Kinder in den ersten Wochen. Dabei müssen Hygienekonzepte beachtet werden und ein Mundschutz getragen werden.

