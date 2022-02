Wolfsburg

Großer Auftritt für Sarah Mangione aus Wolfsburg: Die 31-jährige Moderatorin und Schauspielerin ist eine Kandidatin in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Die Aufregung vor dem ersten Auftritt, der am Freitagabend live im Fernsehen gezeigt wurde, war groß. Der Auftakt lief für die junge Frau aus Hattorf gut, auch wenn sich kleine Fehler in die Choreografie schlichen.

In der RTL-Show „Let’s Dance“ kämpfen 14 Tanz-Paare um den Sieg. In der Opening-Show konnte noch kein Kandidat rausfliegen. In der ersten Folge lernten sich die Teilnehmer kennen und die Pärchen wurden „verkuppelt“.

Juror Joachim Llambi fiel wegen Corona aus

Die Kennenlernshow begann mit Gruppentänzen. Dafür haben die prominenten Damen und Herren mit professionellen Tänzerinnen und Tänzern trainiert. Jeweils zwei Promis und zwei Profis legten als Gruppe einen flotten oder sinnlichen Tanz aufs Parkett.

Sarah Mangione (rechts) legte mit Cheyenne Ochsenknecht einen Gruppentanz hin. Quelle: Boris Baschin

Anschließend bewerteten die Jury-Mitglieder Jorge Gonzáles (Choreograf und Model), Motsi Mabuse (Tänzerin) und Rúrik Gíslason (Ex-Fußballer) die Tänzer. Zu den Jury-Mitglieder gehört normalerweise der Moderator Joachim Llambi, der ehemalige Turniertänzer fiel wegen einer Corona-Infektion aus. Für den 57-Jährigen sprang der Let’s Dance-Sieger Gíslason ein, der in der Show auch nochmal zeigte, was er in der letzten Staffel gelernt hat.

Schneller Cha-Cha-Cha zum Partysong

Sarah Mangione erzählte in der Sendung, dass sie aufgeregt ist. „Ich tanze gerne, aber ich bin nicht gut“, sagte sie. Es reize sie aber, an ihre Grenzen zu gehen. Denn das müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auf jeden Fall.

Mangione war in einer Gruppe mit Influencerin und Model Cheyenne Ochsenknecht. Die Schauspielerin aus Wolfsburg und die Tochter von Uwe Ochsenknecht legten zum Partysong „Out Out“ von Joel Corry und Jax Jones einen schnellen Cha-Cha-Cha hin.

Tolle Stimmung beim Auftritt der Wolfsburgerin

Das Publikum klatschte, Mangione zeigte eine gute Leistung. Ihr Auftreten wirkte kraftvoll und ihre Augen strahlten, leider schlichen sich einige kleine Fehler in die Choreografie.

Juror Gonzáles bemerkte die Aufregung der Tänzerinnen und wünscht sich beim nächsten Tanz „mehr Koordination“. Mabuse habe eine tolle Stimmung und die Konzentration gespürt. „Ihr habt euch ein bisschen vertanzt, aber das wird besser“, so Mabuse. Aushilfs-Juror Gíslason fasste den Auftakt von Mangione und Ochsenknecht so zusammen: „Das Zuschauen hat mir Spaß gemacht, aber da ist noch Luft nach oben.“

Sarah Mangione beim Cha Cha Cha. Quelle: Boris Baschin

Sarah Mangione tanzt mit Vadim Garbuzov

Cheyenne Ochsenknecht bekam 13 Punkte von der Jury, Sarah Mangione 15 Punkte. Damit gehörte die Wolfsburgerin nicht zu den besten, aber auch nicht zu den schlechtesten Tänzern. Sarah Mangione tanzt nun immer mit dem professionellen Tänzer Vadim Garbuzov, da die beiden „verkuppelt“ wurden. In der nächsten Show (Freitag, 20.15 Uhr auf RTL) zeigen die Promis und Profis unter anderem einen langsamen Walzer, einen Quickstep und einen Cha-Cha-Cha.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig