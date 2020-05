Wolfsburg: So lief das Livestream-Konzert auf dem Dach der City Galerie

Wolfsburg

„Rooftop-Wob“ – unter dieser Bezeichnung traten am Freitagabend verschiedene Musiker auf dem Dach der City-Galerie auf. Und weil die Menschen aufgrund der Corona-Bestimmungen derzeit nicht zu den Künstlern kommen konnten, brachten die ihre Musik per Livestream direkt in die Wohnzimmer. „Damit wollen wir den Wolfsburgern in Zeiten von Corona ein bisschen Abwechslung bieten“, sagte Marvin Schaber, Center-Manager der City Galerie.

Veranstalter trotzen dem Regen

Ursprünglich war geplant, das Konzert im Freien vor der beeindruckenden Kulisse der Türme des ­VW-Kraftwerks steigen zu lassen – über den Dächern Wolfsburgs eben. Aber da machte den Veranstaltern das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Statt des erhofften Sonnenuntergangs gab es graue Wolken und teilweise strömenden Regen. „Schade, dass wir das Wetter nicht beeinflussen können“, sagte Schaber. Entmutigen ließen sich Schaber und die weiteren Veranstalter von der Firma38, KingSize Events und der Sako Mediagroup davon aber nicht. Kurzerhand wurde die Bühne unter das Vordach auf der City Galerie verlegt.

Anzeige

Vom Saxophon bis zur Violine

Um fast genau 20 Uhr ging das Live-Konzert dann los. Saxophonist Alexander Hartmann machte den Anfang. Danach interpretierten die Wolfsburger Lokalmatadoren René Krebs (29) und René Eichenlaub (29) – besser bekannt unter dem Namen R² – zahlreiche Hits auf ihre ganz eigene Weise. Der dritte Act wurde direkt aus Hamburg importiert. Die zwei jungen Violinisten Lennart und Michael von „8StringsOnFire“ präsentieren eine bunte, emotionale und leidenschaftliche Mischung aus Cover-Songs und eigenen Improvisationen – von Klassik bis Hip Hop. Den Kontakt zu den Hansestädtern hatte René Krebs hergestellt. Zum Abschluss des bunten Konzertabends legten DJ Loop-X und DJ Kool VibeZ auf.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Alle ziehen mit

Zustande gekommen war das Konzert übrigens beinahe spontan. „Mein Freund René Krebs hatte die Idee zu einem Livestream und war auf der Suche nach einer coolen Location. Da habe ich Marvin gefragt“, berichtet Marcel Bergmann, Geschäftsführer der Firma38. Der war gleich Feuer und Flamme. „Wir haben hier in der Region viel Potential – tolle Künstler und gute Partner“, berichtet Schaber. „Ich bin total begeistert, wie schnell alle an Bord waren – ein super Zusammenhalt.“

Hier Impressionen vom Konzert:

Zur Galerie Live-Musik direkt ins Wohnzimmer: Das boten am Freitagabend regionale Künstler. Ihr Konzert fand auf dem Dach der City Galerie in Wolfsburg statt.

Innerhalb von nur zehn Tagen wurde dank der Partner das fertige Konzert samt Livestream. Und das soll nicht das Ende sein. „Die Wolfsburger sollten sich den Namen ’Rooftop-Wob’ schonmal merken. Mehr verraten wir aber nicht“, kündigen Bergmann und Schaber Folgeaktionen auch nach der Corona-Krise. Wie viel Potential die Idee hat, wurde am Freitag schon deutlich.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt