Wolfsburg

Nur ein kleines Fähnchen hat am Donnerstag auf das neue Angebot der Stadt im Fanhaus des VfL Wolfsburg aufmerksam gemacht. Die die zur VW-Arena kamen, wussten aber sowieso, wo sie hinwollen: ins neue Impfzentrum für Kinder. Seit Donnerstag können Fünf- bis Elfjährige dort eine Spritze gegen das Coronavirus erhalten.

Mitarbeitende beantworten den Kindern Fragen zur Impfung

Unter den 107 Kindern, die am ersten Tag für eine Impfung angemeldet waren, war auch Emanuel Bras. Er hatte sich im Vorfeld genau überlegt, was er von den Mitarbeitenden im Impfzentrum wissen will: „Mit welchem Impfstoff werde ich geimpft, wann ist die nächste Impfung, welche Nebenwirkungen gibt es“, listete der Zehnjährige auf. Auf alle seine Fragen habe er eine gute Antwort bekommen. Pro Impfling plant die Stadt laut Sprecherin Elke Wichmann etwa 20 bis 30 Minuten ein, wozu auch die Wartezeit direkt nach der Impfung zähle.

Kam am Donnerstag zur Impfung: Emanuel Bras mit seiner Mutter Tanja. Quelle: Britta Schulze

Das Angebot sei „wunderbar organisiert und alles zügig gelaufen“ bestätigte auch Mutter Tanja Bras. Emanuel habe erst am Morgen den Wunsch geäußert, sich impfen zu lassen und habe sofort einen Termin bekommen.

Wie alle Kinder konnte er sich nach der Impfung ein kleines Geschenk aussuchen. Das neue Kartenspiel mit VfL-Motiven half dann gleich, die 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung zu überbrücken. Während Emanuel schon fertig war, kam Sophie (6) mit Mutter Jill Unverzagt gerade erst zur Impfung. Ob sie Angst vor der Spritze habe? „Nein“, bekräftigte die Sechsjährige.

Vor der Impfung: Sophie Fischer (6) und Jill Unverzagt. Quelle: Britta Schulze

„Ich finde die Impfung wichtig, sie kann sich genauso anstecken. Ich selbst bin auch geimpft“, begründete ihre Mutter die Entscheidung zur Corona-Impfung. Andere trafen sie aufgrund von Vorerkrankungen, so wie Phil Konopka und Sohn Paul (6): „Paul hat Diabetes Typ I, deshalb wollen wir ihn vor dem Virus schützen“, erklärte der Vater.

Stiko empfiehlt Impfung bei Vorerkrankungen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige, wenn die Kinder bestimmte Vorerkrankungen haben. Dazu gehören neben Diabetes beispielsweise schweres Asthma und Herzerkrankungen. Zudem empfiehlt die Stiko eine Impfung, wenn die Kinder engen Kontakt zu Personen haben, die durch das Virus besonders gefährdet sind. Bei allen anderen Kindern in der Altersgruppe ist die Impfung auf ausdrücklichen Wunsch möglich, eine Stiko-Empfehlung gibt es für sie nicht.

Am Nachmittag verschaffte sich auch VfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher einen Eindruck vom neuen Impfangebot an der Arena. Schon im Sommer 2021 stellte der Verein sein Fanhaus vorübergehend für Impfungen zur Verfügung. Die Stadt begründet den Umzug des Angebots für Kinder vom Klinikum ins Fanhaus unter anderem damit, dass sie dort mehr Nachmittagstermine anbieten kann. Insgesamt sind 150 Impfungen täglich möglich.

Fanhaus des VfL Wolfsburg: Hier finden ab sofort die Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren statt. Quelle: Britta Schulze

Pro Tag sind im Fanhaus laut der Stadt zwei Kinderärzte und ein mobiles Impfteam, bestehend aus zwei impffähigen Personen und zwei bis drei weiteren Personen, im Einsatz.

Es gibt noch freie Impftermine im Fanhaus

Das Impfzentrum am Fanhaus ist vom 17. bis 19. Januar, am 26. Januar sowie am 2. Februar jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für alle Tage sind über das niedersächsische Impfportal noch Termine buchbar. Grundsätzlich sind laut der Stadt auch Impfungen ohne Termin möglich, dabei seien aber Wartezeiten einzukalkulieren.

Von Melanie Köster