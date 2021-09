Wolfsburg: So läuft die Briefwahl

Wolfsburg

Wichtige Infos zur Briefwahl: Briefwähler sollten ihre Unterlagen für die Bundestagswahl und Oberbürgermeister-Stichwahl möglichst bis Donnerstag, 23. September, per Post zurückzusenden. Nur dann sei ein rechtzeitiger Eingang gewährleistet. Wer den Stichtag verpasst hat, kann die Briefwahlunterlagen bis zum Wahltag am 26. September, 18 Uhr, persönlich in den Hausbriefkasten am Eingang zu Rathaus A einwerfen oder bis 15 Uhr in der Briefwahlstelle im Rathaus A abgeben.

Briefwahlunterlagen können für die OB-Stichwahl noch bis zum zweiten Tag vor der Wahl, Freitag, 24. September, bis 13 Uhr beantragt werden. Für die Bundestagswahl ist dies sogar bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, möglich. Die Anträge sollten möglichst persönlich im Rathaus gestellt werden.

Schon 21 300 Wolfsburger stimmten per Briefwahl ab

Am Samstag, 25. September, von 11 bis 12 Uhr sowie am Wahltag, 26. September, bis 15 Uhr, werden Wahlscheine und Briefwahlunterlagen nur dann ausgestellt, wenn der Wahlraum bei nachgewiesener plötzlich aufgetretener Erkrankung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden könnte. In dem Fall wird gebeten, sich direkt an die Briefwahlausgabe im Rathaus A, Raum 051, zu wenden.

Seit Beginn der offiziellen Briefwahlausgabe für die Bundestagswahl haben rund 21 300 Wähler in Wolfsburg (Stand 22. September) von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Das sind rund 24,5 Prozent aller rund 87 000 Wahlberechtigten in Wolfsburg. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es im gleichen Zeitraum rund 15 700 Briefwähler.

Für die OB-Stichwahl sind es rund 21 300 Wähler (Stand 22. September), die von der Briefwahl Gebrauch gemacht haben. Das sind rund 22 Prozent aller rund 97 000 Wahlberechtigten.

