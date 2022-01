Stadtmitte

Das Wolfsburger Wissenschaftsmuseum Phaeno ist bereits zum dritten Mal Drehort für Filmaufnahmen. Diesmal ist es für die Serie „Arcadia“, die in der nahen Zukunft spielt und 2023 bei der ARD laufen soll. Am Montag begannen die Arbeiten für die internationale Produktion, die drei Tage dauern wird. Das Besondere dabei: Komparsen aus Wolfsburg spielen mit.

Es waren reichlich „Rollen“ zu vergeben. Am Montag waren es 21, am Dienstag 14 und am Mittwoch 51. Auf den Aufruf der Hamburger Firma „Sarah Weiss Casting“ meldeten sich rund 200 Bewerber aus Wolfsburg und Umgebung. Eine stolze Zahl. Männer, Frauen, jung, alt – alle sind fit und durchtrainiert, haben ein natürliches Erscheinungsbild. Das war Voraussetzung, um bei „Arcadia“ mitzuspielen. Denn die Komparsen sollen Soldaten und Spezialagenten spielen.

Hier wird gedreht: Darauf weist ein Schild auf niederländisch hin. Quelle: Roland Hermstein

Ein Komparse hat eine ganz besondere Aufgabe: Als Busfahrer darf in der Serie einen schicken Oldtimer steuern. Zwei Oldtimerbusse erreichten am frühen Montagmorgen das Phaeno und parkten in der Cone-Hall. Also in dem Bereich unter der Phaeno-Ausstellungsfläche. Dort war am Montag auch den gesamten Vormittag über geschäftiges Treiben zu beobachten: Ein Lkw nach dem anderen kam und lud Technik aus.

Eine Kulisse für den Dreh stand ziemlich schnell fest: Am Phaeno-Vorplatz entstand ein futuristisches Eingangstor mit drei Türen. An den Seiten standen Logo-Schilder mit dem Buchstaben A. A wie Arcadia. Arcadia ist eine neue Gesellschaft. Sie entsteht nach einer großen Katastrophe. Ressourcen sind knapp, ein Punktesystem, bekannt als „Citizen Score“, wird eingeführt. Es legt fest, was Bürger tun können, dürfen und worauf sie Anspruch haben.

Wer gesetzestreu ist und viele Punkte hat, führt ein gutes Leben. „Arcadia“ zeigt, was mit einer braven Familie passiert, als der Vater die Bürgerbewertung von zwei seiner Töchter fälschlicherweise hoch hält. Er fliegt auf. Seine Strafe für seine Taten: Er wird aus Arkadien in die Außenwelt geworfen, die fast unbewohnbar ist und in der nur die Stärksten überleben.

Die Frauen aus der Serie „Arcadia". Quelle: Arcadia

Seine Frau und die vier Töchter bleiben zurück. Sie bekommen sogar Strafpunkte für die Täuschung des Vaters, geraten in ein Wirrwarr aus Betrug und Verrat. Die Solidarität zwischen den Frauen wird auf die Probe gestellt. Entscheiden sie sich für ihren eigenen Vorteil oder entscheiden sie sich für die Familie?

Das Phaeno freut sich, dass es wieder mal Drehort für ein Filmprojekt ist. Welche Rolle das futuristische Gebäude von Star-Architektin Zaha Hadid hat, darüber hält sich die Film-Crew aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland bedeckt. Die Cone-Hall ist so trist und dunkel, dass sie perfekte Kulisse für die lebensbedrohende Außenwelt sein könnte.

Das ist die Serie „Arcadia“ Die Idee zu „Arcadia“ entstand schon vor einigen Jahren. Die Vorbereitungen für den Dreh in Wolfsburg liefen im vergangenen Frühjahr an. Die Serie wird vom flämischen Produktionshaus Jonnydepony in Koproduktion mit der niederländischen Produktionsfirma Big Blue produziert. Die Dreharbeiten begannen im Oktober 2020. Drehorte sind in Belgien, den Niederlanden, Paris und in Wolfsburg.

Es könnte auch anders sein: Das moderne Phaeno eignet sich ebenso als Prachtbau in Arcadia. Was es auch sein mag – das Phaeno-Team würde sich freuen, wenn möglichst viel vom Bau in der Serie zu sehen ist. Der Dreh schränkt Besucher der Experimentierlandschaft übrigens überhaupt nicht ein. Auf der Ausstellungsfläche wird nicht gedreht, sondern nur draußen und dann häufig nachts. „Es gibt keine Kollisionen“, sagt Pressesprecherin Martina Flamme-Jasper.

Von Sylvia Telge