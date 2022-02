Wolfsburg

Was wird aus dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Naturstein Billen im Maybachweg? Innenarchitektur-Studenten aus Hannover haben sich Gedanken für eine Gastronomie in dem denkmalgeschützten Flachbau gemacht. Das Forum Architektur hatte sie dazu eingeladen. Die Konzepte für das Baudenkmal sind noch bis zum 20. Februar in wechselnden Ausstellungen in den Schaufenstern des Alvar-Aalto-Kulturhauses zu sehen.

Nicht nur das: Studierenden erklären ihre Entwürfe am Donnerstag, 17. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr in einer digitalen Präsentation, an der auch Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide teilnimmt. Anmeldung per Email: forum.architektur@stadt.wolfsburg.de.

Das ist der so genannte Billen-Pavillon im Maybachweg in Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

„Das Beste aus Europa“, „Das 59“ oder „Billen schön“ – das sind spannende Namen für zehn ganz unterschiedliche Gastronomiekonzepte und Gestaltungsideen im Billen-Pavillon. Zwölf Studierende am Studiengang Innenarchitektur der Hochschule Hannover haben sich auf Einladung der Stadt Wolfsburg intensiv mit der Zukunft des Baudenkmals auseinandergesetzt.

Das ist der Billen-Pavillon Der Billen-Pavillon ist ein architektonisches Juwel, das zurzeit leider ziemlich herunter gekommen ist. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Naturstein Billen am Maybachweg entstand 1959. Nach dem Vorbild des Barcelona Pavillons von Mies van der Rohe . Er war als transparente und lichtdurchflutete Architektur aus Stahl, Glas und herausragenden Natursteinelementen geplant.

. Er war als transparente und lichtdurchflutete Architektur aus Stahl, Glas und herausragenden Natursteinelementen geplant. Seit zehn Jahren steht das Gebäude wegen seiner Gestaltung und der stadtgeschichtlichen Bedeutung des Unternehmens unter Denkmalschutz . Der Leerstand seit dem Rückzug von Naturstein Billen 2010 hat inzwischen Spuren hinterlassen. Die Stadt sucht eine neue Nutzung.

. Der Leerstand seit dem Rückzug von Naturstein Billen 2010 hat inzwischen Spuren hinterlassen. Die Stadt sucht eine neue Nutzung. 2019 gab es ein Projekt: Der privat initiierte „Billen-Kultursommer“ hatte vier Wochen lang das Gebäude mit Ausstellungen und Veranstaltungen bespielt. Fast 1000 Besucher ließen sich damals von den besonderen Räumen überzeugen und diskutierten Möglichkeiten einer kulturellen Nutzung.

hatte vier Wochen lang das Gebäude mit Ausstellungen und Veranstaltungen bespielt. Fast 1000 Besucher ließen sich damals von den besonderen Räumen überzeugen und diskutierten Möglichkeiten einer kulturellen Nutzung. Seit 2020 wird der Pavillon zwischengenutzt: als Baustellenbüro für die Umsetzung des Berliner Hauses, eines Büro- und Hotelkomplexes, das in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem ehemaligen Billen-Gelände entsteht. „Durch den neuen Hotel- und Bürostandort und die zunehmende Veränderung des umgebenden Gewerbegebiets wandelt sich aktuell der Charakter des Orts und bietet im Zusammenspiel mit den Neubauten vielleicht die Chance für eine Revitalisierung“, hofft Stadtbaurat Kai- Uwe Hirschheide.

Professor Suzanne Koechert und Nicole Froberg, Leiterin des Fachgebiets Denkmalschutz und Baukultur in Wolfsburg, hatten die fiktive Aufgabe formuliert, eine gemischte Nutzung für Gastronomie, Büro und Kultur zu planen. „Wir sind von einer kombinierten Nutzung ausgegangen, die einzeln betrieben werden kann, sich aber sinnvoll ergänzt“, so Suzanne Koechert.

Der Schwerpunkt lag auf der Gastronomieplanung. Aufgabe war es, die Bedarfe funktional zu durchdenken mit allen notwendigen Nebenflächen, den Zugängen und den Schnittstellen zum zweiten Nutzer. Parallel sollten die Studenten eine Gestaltungsidee mit Materialvorschlägen und einem Lichtkonzept entwickeln – die gleichzeitig das Baudenkmal respektiert und einen eigenen Anspruch formuliert.

Es entstanden kreative Entwürfe: Eine neue hinterleuchtete Doppelfassade auf der Westseite in Richtung Stadt, der Krans steht in der Werkhalle in leuchtendem Billen-Gelb, eine Marmorplatte hängt über dem Tresen, ein Vorhang-Schienen-Systems mit dem Kontrast zwischen rauer Werkhalle und weichem Stoff.

Skulptur für das Billen-Restaurant

Den angehenden Architekten machte das Projekt viel Spaß: „Wir waren begeistert von dieser Aufgabe, spätestens nach dem Ortstermin im Oktober“, unterstreicht Carsten Weers die große Motivation in drei Monaten sehr intensiver Arbeit. „Es gilt, den Bestand zu erhalten und behutsam und würdigend damit umzugehen“, erklärte Rebecca von Hoffmann, die mit einer Skulptur im Restaurant an die Geschichte des Ortes als Bildhauerwerkstatt erinnert.

Auch die Stadt ist von den Konzepten begeistert. „Gerade im Vergleich der unterschiedlichen Planungen lässt sich erkennen, welche Ansätze Chancen für Raum und Betrieb eröffnen und welche in eine Sackgasse führen“, sagt Nicole Froberg. Das sei „ein großer Schatz für den weiteren Umgang mit dem Gebäude“. Die Hochschularbeiten seinen auf sehr hohem Niveau. Nach Ausstellung und digitalem Rundgang durch die Projekte soll noch eine Broschüre folgen.

Die Ergebnisse werden noch bis zum 20. Februar in einer Schaufensterausstellung im Alvar-Aalto-Kulturhaus am Rathausplatz gezeigt.

