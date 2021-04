Wolfsburg

Jordan und Logan waren schon im Vorfeld voller Vorfreude aufs VfL-Fußballcamp, das die evangelischer Familienstiftung und der VfL gemeinsam trotz Corona anboten, teilnehmen konnten „In der Schule darf ja aufgrund der aktuellen Situation nicht Fußball gespielt werden. Darum waren wir sofort Feuer und Flamme, als wir von dieser Möglichkeit erfahren haben. Vor allem für die Kids ist das etwas ganz Besonderes, denn sie sind riesige VfL-Fans“, sagt Dennis Rolle, Vater der Jungs.

Denn: Die Coronas-Situation stellt insbesondere für Familien, die sich auch schon vor der Pandemie in belasteten Lebenssituationen befunden haben, eine besondere Herausforderung dar. Immer mehr Kinder haben jedoch auch ohne Corona-Einschränkungen keine unbeschwerte Kindheit mehr. Armut, Not und Überforderung machen es Eltern schwer, Kindern das zu geben, was sie für eine gesunde Entwicklung brauchen. Kommen zu der täglichen Herausforderung Arbeitslosigkeit, Erziehungs-, Suchtprobleme oder Depressionen hinzu, stehen viele Eltern vor scheinbar unlösbaren Aufgaben.

Mit ihrer Arbeit verfolgt die Familienstiftung das Ziel, die Lebensbedingungen für Familien in und um Wolfsburg nachhaltig zu verbessern. Gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg ist es jetzt gelungen, verschiedene Leistungsangebote des Vereins für Familien und ihre Kinder zugänglich zu machen. Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt der VfL nicht nur einige Trikots, sondern auch, sobald wieder Fans zugelassen werden, Tickets zu den Heimspielen in der Volkswagen Arena und sogar Plätze bei den Einlaufkindern zur Verfügung. Bereits jetzt haben Kinder die Möglichkeit an den beliebten Fußballcamps teilzunehmen.

Der Sport-Newsletter der AZ/WAZ Was im Sport der Region wichtig war und wichtig wird. Ihr wöchentlicher AZ/WAZ-Newsletter. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

VfL Wolfsburg: „Als Fußballclub nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst“

„Wir freuen über die entstandene Zusammenarbeit. Der VfL Wolfsburg fördert so nicht nur die Teilhabemöglichkeiten, sondern trägt mit seinen Sport-Angeboten zudem zu einer gesunden Entwicklung der Kinder bei“ beschreibt Karsten Piehl, Geschäftsführer der Familienstiftung die Effekte der Zusammenarbeit. Gunnar Clauß, Leiter Fanservice beim VfL Wolfsburg ergänzt: „Als Fußballclub nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst. Wir möchten Gutes in der Region tun und den Menschen Freude an der Bewegung vermitteln.“

Von der Redaktion