Wolfsburg: So feierte der Kaufhof Silvester

Innenstadt

Auch im Kaufhof wurde Silvester gefeiert. Selbst, wenn das auf den ersten Blick gar nicht so richtig ersichtlich war. Nicht alle Gastronomen hatten ihre Läden geöffnet. Am Abend kurz vor Mitternacht hielt sich die Besucherzahl in Grenzen. Aber die, die da waren, feierten ausgelassen.

Bunte Lichter glitzern auf den Pflastersteinen im Kaufhof. Am Imbissstand wartet der Verkäufer auf Kunden. Gedämpft ist Musik aus einzelnen Läden zu hören. Ansonsten ist die einstige Partymeile an Silvester in Stille getaucht, sodass man sogar den Nieselregen auf den Markisen hören kann.

Gute Silvester-Stimmung im Kaufhof

Vor dem K-Four herrscht trotzdem gute Stimmung. Die Security-Mitarbeiter sind ganz entspannt. „Bei uns ist auch sonst vor Mitternacht selten viel los“, erklärt einer. Nebenan im Alt Berlin wird immerhin etwas gefeiert. Wer dort rein möchte, muss geimpft oder genesen und getestet sein. Man geht lieber auf Nummer sicher.

Im Alt Berlin ließen sie sich die Gäste die gute Stimmung durch nichts verderben. Quelle: Robert Stockamp

„Nur so können wir unseren Gästen das Feiern ruhigen Gewissens ermöglichen“, betont Chef Ghandi Al Hassan. Bis zu 120 Personen hättte er an diesem Abend in die Gaststätte lassen können. „Sollten es am Ende noch 80 werden, wären wir schon sehr froh“, sagt er. Noch ist nicht so viel los. An einem Tisch wird allerdings kräftig gefeiert.

Tanzen war verboten

„Wir lassen und die gute Laune nicht nehmen“, erklärt Anita Heba. Mit ein paar Freunden hat sie es sich an einem Tisch gemütlich gemacht. „Tanzen dürfen wir ja nicht, aber am Platz Schunkeln geht ja auch“, betont ihre Freundin Angela Riccialdi. Es bleibt also alles im Rahmen, aber der wird auch so gut es geht ausgenutzt. „Wir kennen unsere Gäste und wissen, dass sie sich an die Auflagen halten“, versichert Al Hassan. Daher habe er auch ruhigen Gewissens an Silvester geöffnet.

Andere Läden haben nicht geöffnet oder geschlossene Gesellschaft. Im Lupus wird auch ordentlich gefeiert, aber man hat kein Interesse an Öffentlichkeit. „Wir wollen hier einfach nur in Ruhe feiern“, heißt es. Bitte keine Fotos oder Interviews. Im benachbarten Salü geht es hingegen ziemlich ruhig zu.

Kein gutes Geschäft für die Wirte

„Wir haben geöffnet, um vor allem unseren Stammkunden die Möglichkeit zu geben, auch heute herzukommen“, sagt Mitarbeiterin Adriana Sivakova. Einer dieser Gäste ist Matthias Lenz, der sich sehr darüber freut. „Ich weiß auch, dass das für die Gastwirte überhaupt kein Geschäft ist, deshalb finde ich das besonders gut“, sagt er.

Sie sitzen mit nur wenigen Leuten zusammen. Es ist mehr eine Art Familie. Der Gast neben Lenz gehört auch dazu. Er ist ganz froh, dass nicht so viel los ist. „Wenn hier viel mehr Leute wären, würde ich wieder gehen“, erzählt er. Eine Menge Menschen auf einem Haufen sind für viele Leute in diesen Tagen einfach nicht angenehm.

Aber so hat jeder, der feiern gehen wollte, genau seinen Platz gefunden. Wenn auch davon auszugehen ist, dass das für die Gastronomen kein großes Geschäft war.

Von Robert Stockamp