Wolfsburg: So begeisterte das Wintergarten Varieté im Theater

Zum Beginn der 2020-er ließ das Wintergarten Varieté Berlin die 1920-er im Scharoun Theater Wolfsburg aufleben. Am Freitagabend und am Samstagnachmittag begeisterte die Truppe das Publikum in der Show „Made in Berlin – The Rhythm of the City“ mit Humor, Akrobatik, Jonglage, Musik und viel Sex-Appeal. Langen Applaus und Standing Ovations gab es bei beiden Vorstellungen.

„Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein“, sang Peter Fox in dem eingespielten Lied „Schwarz zu Blau“ in der Eröffnungsszene. Es war eines von mehreren gespielten Liedern, die zur Stadt gehören wie auch David Bowie „Heroes“ oder Ideals NDW-Hymne „Berlin“. Hässlich war der Abend allerdings so gar nicht, sondern glamourös, frivol und teilweise atemberaubend.

Ein gut durchdachtes Gesamtkonzept

Mit vielen tollen Ideen ließ das Wintergarten Varieté die Goldenen 20-er auf der Bühne scheinen. Viele Nummern waren begleitet durch weitere Mitwirkende aus dem Ensemble. Regisseur Markus Pabst führte zusammen mit dem Pianisten, Sänger und Drag Queen Jack Woodhead durch das lebendig gestaltete Programm. Das war nicht Ansage, Show-Act, Ansage, sondern ein gut durchdachtes Gesamtkonzept, in dem eins ins andere überfloss.

Spektakuläre Nummern waren dabei: Sina Brunner und Vienna Holz zeigten an der Pole-Dance-Stange tolle Akrobatik. Ihre Körper waren teilweise zu außergewöhnlichen Figuren verschlungen. Thula Moon, Gastkünstlerin aus Hawaii, zeigte am Reifen hoch über der Bühne hängend, wie sehr sie ihren Körper verbiegen kann.

Enorme Körperbeherrschung

Sina Brunner bewegte sich am lang hängenden Tuch teilweise sehr weit oben über der Bühne und ließ sich in hohem Tempo fast auf den Boden rollen. Chris Myland tanzte in seinen Schlingen in schnellen Drehungen ebenfalls in luftiger Höhe. Auch die drei Funky Monkeys kletterten an der Stange hoch und zeigten lächelnd Figuren, die enorme Körperbeherrschung erforderten.

Aber auch am Boden ging es spannend zu: Jongleur Girma Tschai jonglierte mit blitzschnellen Gummibällen, später dann auch mit Hüten, wobei da das spannendste war, ob es ihm gelang, völlig nackt während der ganzen Nummer mit einem ständig wechselnden Hut sein Geschlechtsteil verborgen zu halten. Nur das Allernötigste hielt auch Burlesque-Künstlerin Banbury Cross am Ende noch bedeckt.

Es gab auch lustige Nummern

Dazu gab es auch lustige Nummern, die schon teilweise ihres Gleichen suchten. In einer Szene saß Collin Eschenburg in einem drehenden, kippenden Betonmischer und sang dazu in bester Till-Lindemann-Manier den Rammstein-Song „Du hast“. Zusammen mit Matthias Fischer trat er als Collins Brothers auf mit einer urkomischen Zaubernummer.

Das Ganze war in die Anmutung des Varietés der 1920-er Jahre wunderbar verpackt. Die Show „Made in Berlin – The Rhythm of the City“ war eine rundum gelungene Inszenierung mit hochwertigen Show-Acts; eine gelungene Hommage an die Goldenen 20-er und die Stadt Berlin.

Von Robert Stockamp