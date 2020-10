Wolfsburg: So arbeiten die Rauschgift-Spürhunde der Polizei

Wolfsburg

„Chuck“ (8) und „Racy“ (10) sind aufgeregt. Mit wachem Blick erkunden sie ihre Umgebung. Auf ein Kommando der Diensthundführerin geht es für Racy los: Die Rauschgiftspürhündin sucht bei einer Übung in der Polizeidienststelle in der Borsigstraße Kokain in einem Auto. In Sekundenschnelle hat sie es gefunden. Ihr „Kollege“ Chuck, ein Malinois-Mischling, hat eine Zusatzqualifikation: Der „Banknotenspürhund“ kann echte von falschen Scheinen unterscheiden. Was die beiden Diensthundführerinnen mit ihren Hunden bei Razzien erleben, berichten sie der WAZ.

Multitalent: Chuck findet Drogen und Bargeld

Chuck erspürt Geld. Wie er das macht? Er riecht die Druckerfarbe und das Papier. Nach seiner Ausbildung als Schutzhund absolvierte er eine Ausbildung als Spezialhund: „Dual geführt“ nennt sich das bei der Polizei. Bei Chuck sind es streng genommen drei Ausbildungen, denn er ist Schutzhund, erspürt Drogen und eben auch Geldscheine. Die Spürnase sucht nach Geld, das aus Vermögensdelikten stammt, wie Raub oder Steuerhinterziehung oder auch aus Drogengeschäften. Den größten Fund machte Chuck in einer Wohnung in Hannover. Er fand auf einen Schlag 30 000 Euro. „Das Geld war in einem Subwoofer versteckt“, sagt die Polizeikommissarin, „ohne Hund hätten wir das niemals gefunden.“

In einem Alukoffer fand Rauchgiftspürhündin Racy bei einem Einsatz in Wolfsburg fünf Kilo Marihuana. „Aber es sind nicht nur die großen Funde, die zählen“, so die Leiterin der Wolfsburger Diensthundführergruppe. Auch kleinere Mengen seien ein Erfolg. Und die sind mitunter an ungewöhnlichen Orten versteckt: In Wickeltaschen für Babys, in Dosen im Kühlschrank oder auch in Staubsaugerbeuteln. „Wir erleben in den Wohnungen wirklich alles“, so die Hauptkommissarin. Liegt für eine Wohnung ein Durchsuchungsbefehl vor, können die Hunde eingesetzt werden. „In die Wohnungen gehen wir meist in den frühen Morgenstunden“, sagt die Polizeibeantin. Denn zu dieser Zeit könnten sie Verdächtige häufig überraschen.

Wie oft die Hunde eingesetzt werden variiert. „Ich hatte schon mal mehr als 100 Spezialhund-Einsätze in einem Jahr“, sagt die Leiterin, „in Spitzenzeiten fahren wir drei bis vier Mal pro Woche zu einem Einsatz“. So werden die Diensthundführer beispielsweise auch gerufen, wenn Kollegen bei Verkehrskontrollen einen Verdacht schöpfen. Oder sie sind auch bei VfL-Spielen am Stadion sowie bei Demonstrationen im Einsatz.

Training für den Ernstfall

Um mit den Hunden zu üben, verstecken die Diensthundführer Drogen an verschiedenen Orten. Kokain, Marihuana, Ecstasy, Amphetamin und Heroin dürfen die Beamten legal in kleinen Dosen für Trainingszwecke bei sich haben. „Einen Joint jedoch würden wir nicht zum Üben verwenden, da wir so den Hund vielleicht auch auf Tabak konditionieren würden“, berichtet die Hauptkommissarin. Haben die Hunde die Drogen aufgespürt, werden sie belohnt. Dann kommt das Spielzeug der Vierbeiner zum Einsatz – manchmal auch ein Leckerli.

Ausbildung und Prüfung eines Diensthundes Die Ausbildung eines Hundes als Schutzhund dauert drei Monate bis eineinhalb Jahre und hängt von der Vorausbildung und den Fähigkeiten des Hundes ab. Ein Hundeführer muss vor dem Einsatz mit seinem Diensthund ein Basisseminar abgelegt haben. Gemeinsam mit dem Hund erfolgt die Diensthundeprüfung. Diese besteht aus Such-, Gehorsams- und Beißübungen. Einmal im Jahr muss die Prüfung wiederholt werden. Die Aus- und Fortbildung der Diensthunde findet in den Diensthundführergruppen der Polizeidirektionen statt. Spezialhunde hingegen werden bei der Zentralen Polizeidirektion in der Abteilung zentrales Diensthundewesen in Ahrbergen ausgebildet. Hunde können als Rauschgift- oder Sprengstoffspürhunde ausgebildet werden, außerdem auch für Brandmittel, Leichen und Blut sensibilisiert werden. Die Ausbildung dauert acht bis 13 Wochen. Danach müssen jährliche Fortbildungen besucht werden. In der Diensthundführerstaffel der Polizeidirektion Braunschweig gibt es zurzeit 35 Hunde. Die Hundeführer mit ihren Tieren sind in drei Gruppen mit Standorten in Wolfsburg, Braunschweig und Goslar verteilt.

Für Chuck und Racy geht die Dienstzeit in absehbarer Zeit zu Ende. Beide gehen voraussichtlich nächstes Jahr in Pension. Chucks Nachfolgerin ist Anni (2). Die reinrassige Malinois-Hündin wird derzeit privat von der Diensthundeführerin ausgebildet. Racy hat bereits Unterstützung an ihrer Seite: Hugh, der zwölf Monate alte Malinois, ist bereits Diensthund des Landes Niedersachsen und wird im nächsten Jahr seine Zulassungsprüfung ablegen. Sobald die Nachwuchshunde Anni und Hugh im Einsatz sind, können Chuck und Racy ein ruhigeres Leben genießen. Sie werden bei ihren Diensthundführerinnen ihren wohlverdienten Lebensabend verbringen. „Ein Diensthund ist eigentlich ein Einsatzmittel“, sagt die Polizeikommissarin, „aber eben auch ein Kumpel.“

Von Nina Schacht