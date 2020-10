Wolfsburg: Sieben neue Corona-Fälle – Inzidenz liegt bei 33,5

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Freitag sieben bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 33,5 knapp unter dem ersten kritischen Wert von 35, bei dessen Überschreiten die neue Corona-Landesverordnung Einschränkungen vorsieht.

Nach Angaben der Stadt gibt es in Wolfsburg derzeit 58 laufende Corona-Fälle. Im Zeitraum der letzten sieben Tage haben sich 42 Personen neu infiziert. Das entspricht einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 33,5 pro 100 000 Einwohner. Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) will am kommenden Dienstag über die Corona-Lage in Wolfsburg informieren. Bereits am Freitag verschärfte das Klinikum seine Besucherregelung zum Schutz vor dem Coronavirus.

Gesundheitsamt kann derzeit noch alle Kontaktpersonen ermitteln

Bei der Ermittlung der Kontaktpersonen wird das Gesundheitsamt inzwischen von der Bundeswehr in Form von drei Soldaten im Einsatz als mobiles Abstrich-Team unterstützt. Auch städtische Mitarbeiter aus anderen Bereichen, die in der Kontaktermittlung geschult wurden, sind mittlerweile für diese Aufgabe abgeordnet. „Das Gesundheitsamt Wolfsburg kann derzeit noch alle Kontaktpersonen zeitnah ermitteln. Die Zahl der Neuinfektionen steigt aber sehr deutlich an, vor allem sind darunter auch Fälle mit einer großen Zahl an Kontaktpersonen vertreten“, sagte eine Stadtsprecherin. Die aktuell Infizierten sowie die ermittelten Kontaktpersonen seien über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Es handele sich dabei um Reiserückkehrer, Einzelpersonen und Familien.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen in Quarantäne

Gesundheitsdezernentin Monika Müller wandte sich angesichts der steigenden Infektionszahlen mit einem Appell an die Wolfsburger, die aus dem Urlaub zurückkehren: Sie sollten prüfen, ob sie sich beim Gesundheitsamt melden und vorläufig in Quarantäne begeben müssen, weil sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. „Das gilt dann immer auch für alle mitreisenden Familienmitglieder, auch Kinder dürfen nicht in die Schule oder die Kita, wenn eine Quarantänepflicht besteht“, betonte Müller. Dieses Thema sei zuletzt „etwas in den Hintergrund geraten“.

