Wolfsburg: Sieben Corona-Neuinfektionen, Inzidenzwert sinkt

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Freitag sieben bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert sank auf 83,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

In den vergangenen Tagen wurden 104 Personen positiv getestet. Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten beträgt damit 1070, davon gelten 840 als genesen und 172 als laufende Fälle. 58 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

In der Kita St. Petrus bleibt eine Gruppe bis 15. Dezember geschlossen

Weiterhin gibt es Einschränkungen an Kitas und Schulen in Wolfsburg. Die Quarantänemaßnahme der Kindergartengruppe „Hasen“ in der Kita St. Petrus wurde verlängert. Die Gruppe bleibt bis einschließlich 15. Dezember geschlossen.

Die Quarantänemaßnahme an der Evangelische Waldschule Eichelkamp wird am 6. Dezember auslaufen. Die Schule befindet sich ab 7. Dezember wieder im eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A). An der Grundschule Wendschott gilt für alle im Präsenzunterricht anwesenden Klassen das Szenario B bis einschließlich 7. Dezember.

Der gesamte Standort Altstadt der Grundschule am Drömling befindet sich bis einschließlich 8. Dezember im Szenario B. Die gesamte Grundschule Regenbogen befindet sich bis einschließlich 7. Dezember im Szenario B. Die Hauptschule Vorsfelde befindet sich bis einschließlich 8. Dezember im Szenario B.

Bis einschließlich 7. Dezember gilt für das Gymnasium und die Oberstufe der Eichendorffschule das Szenario B, ab dem 8. Dezember findet der Unterricht wieder im eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) statt.

