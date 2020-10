Wolfsburg

Das Amtsgericht Wolfsburg verurteilte am Mittwoch einen 32 Jahre alten Mann wegen sexueller Nötigung eines Mädchens zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Der Angeklagte soll im Dezember 2018 ein damals 13-jähriges Mädchen im Badeland unsittlich berührt haben. Nach intensiven Beratungen mit seinem Verteidiger gestand der 32-Jährige die Tat. Für den Flüchtling aus Afghanistan habe die Verhandlung auch aufenthaltsrechtliche Folgen, betonte sein Anwalt.

Die sexuellen Übergriffe aus der Gruppe konnten nicht mehr gänzlich zugeordnet werden

Der Angeklagte hatte am 28. Dezember 2018 gemeinsam mit weiteren Flüchtlingen aus Afghanistan das Badeland besucht. Das damals 13 Jahre alte Mädchen wurde aus dieser Gruppe heraus gegen ihren Willen unsittlich berührt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige ein. Wie sich vor Gericht herausstellte, konnten die sexuellen Übergriffe nicht mehr gänzlich zugeordnet werden. Da der Angeklagte jedoch mit dem Mädchen gesprochen hatte und dem Opfer die Farbe der Badehose in Erinnerung war, konnte die Identität des Angeklagten ermittelt werden. „Die Zeugin wurde drei Mal vernommen. Ihre Schilderungen waren schlüssig und nachvollziehbar“, so die Richterin.

Der Vorwurf: Der Angeklagte soll die Hände des Mädchens unter Wasser festgehalten und ihre Hand gegen sein Geschlechtsteil über der Badehose gedrückt haben. Der 32-Jährige beteuerte zunächst seine Unschuld und erklärte, dass „nichts passiert“ sei. Die Staatsanwältin gab dem Angeklagten zu Bedenken, dass sich ein Geständnis strafmildernd auswirken werde. Im umgekehrten Fall – also bei einem strittigen Prozess unter Aussage des Mädchens – sei auch mit einer höheren Strafe zu rechnen. Der Angeklagte kommentierte zunächst, dass er sich gezwungen fühle, ein Geständnis abzulegen. Schließlich räumte er die Vorwürfe ein.

Staatsanwaltschaft rückte vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ab

Die Staatsanwältin rückte von dem ursprünglichen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ab und forderte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten wegen sexueller Nötigung in einem minderschweren Fall. Die Richterin berücksichtige in ihrem Urteil das Geständnis des 32-Jährigen. Dennoch sei „das Ganze unglücklich“ für den Angeklagten gelaufen, da es sich um eine Gruppe von Männern gehandelt habe, die konkreten Personen jedoch nicht mehr den Taten zuzuordnen gewesen seien.

Das Gericht würdigte, dass sich der Mann bislang gut integriert habe, nicht vorbestraft sei und sich auf seiner Arbeitsstelle respektvoll gegenüber anderen Frauen verhalte. Auch wolle das Gericht mit seinem Urteil dem Mann bezüglich seines Asylverfahrens keinen Stein in den Weg legen.

Richterin: Das Opfer war erleichtert

Sichtlich erleichtert sei das Opfer gewesen, dass ihr eine Aussage vor Gericht erspart blieb, erklärte die Richterin. Dem Angeklagten wurden Beratungsgespräche zu einem respektvollen Verhalten gegenüber Frauen bei der Einrichtung „ Pro Familia“ auferlegt.

Von Nina Schacht