Floating-Photovoltaik – das sind Solarmodule, die auf Seen ruhen. In Deutschland sind sie noch nicht so bekannt. International gibt es solche Anlagen häufiger, oft in Japan und China.

Als Vorreiter in Europa gelten die Niederlande mit mehreren Wasser-Solarparks. In der Schweiz ging eine schwimmende Photovoltaik-Anlage auf dem Alpen-Stausee Lac des Toules in 1800 Metern Höhe mit rund 450 Kilowatt Anschlussleistung in Betrieb.

In Deutschland befindet sich eine große schwimmende Solar-Anlage auf dem Baggersee Maiwald in Renchen, am Oberrhein südlich von Baden-Baden. Im Juli 2019 ging sie in Betrieb. Der erzeugte Gleichstrom wird durch Wechselrichter und einen Trafo in 20 000-Volt-Starkstrom umgewandelt und kann so die Anlagen eines Kieswerks antreiben. Zwei Drittel des Stroms werden vom Kieswerk selbst genutzt, ein Drittel wird über den Versorger Erdgas Südwest ins öffentliche Netz eingespeist.

Erdgas Südwest wirbt bundesweit mit den Vorteilen der Baggersee-Photovoltaik: Der Baggersee sei kein Badesee und kein Naturidyll – man nehme also Menschen wie auch Tieren und Pflanzen keine Fläche weg. Die solare Stromausbeute sei dank der Kühlung und der Reflexion durch das Wasser deutlich besser – um zehn bis 20 Prozent, heißt es.