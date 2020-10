Wolfsburg

Die PUG konnte sich am Dienstag im Schulausschuss über breite Unterstützung für ihren Antrag zum Erhalt des Schullandheims der Stadt Wolfsburg im Harz freuen. Eigentlich war laut Ratsbeschluss ein Verkauf des Gebäudes geplant, jetzt haben offenbar viele ihre Meinung geändert – auch wegen der Corona-Folgen.

Der Ausschuss empfiehlt, die städtische Trägerschaft zu erhalten

Marco Meiners ( FDP) bemerkte, er sei sowieso schon immer gegen einen Verkauf gewesen. Christine Fischer ( CDU) sieht den Harz auch dank Greta Thunbergs Umweltschutz-Appellen als künftigen Urlaubs-Hotspot für die Jugend und Stephanie Scharfenberg ( AfD) erahnt im nahen deutschen Mittelgebirge ebenfalls viel Potenzial. Stadträtin Iris Bothe verwies auf zu erwartende Kosten – mindestens 650.000 Euro für Brandschutz und Heizung, aber sogar mehr als drei Millionen Euro, falls man die Attraktivität in dem Haus, in dem sich die Duschen noch im Keller und Waschräume auf den Fluren befinden, sinnvoll steigern wolle. Zudem hätten die Pächter bereits gekündigt.

Die SPD ist deshalb sehr skeptisch, war jedoch mit fünf Nein- zu sechs Ja-Stimmen in der Minderheit: Der Ausschuss empfiehlt also, die städtische Trägerschaft zu erhalten. Eine finanzielle Förderung des Bundes wegen der Corona-Ausfälle im Jahr 2020, so betonte Bothe, müssten die momentanen Pächter allerdings aus rechtlichen Gründen in jedem Fall selbst beantragen.

Das Thema Digitalisierung wird den Ausschuss weiterhin beschäftigen. Vorsitzende Christa Westphal-Schmidt ( SPD) erwartet in der Dezember-Sitzung einen ausführlichen Bericht auch über Fortschritte bei der WLAN-Versorgung, die FDP beantragte einen runden Tisch und Lehrer möchten wissen, ob sie Apple-Geräte (Empfehlung der Stadt Wolfsburg) oder Microsoft-Geräte (Diskussion im Landtag) beschaffen sollen.

Schulen und Corona

Der Schulstart unter Corona-Bedingungen ist in Wolfsburg gut verlaufen. 20 Covid-19-Verdachtsfälle und drei Infizierte hatte es gegeben, eine Ausbreitung konnte verhindert werden. Die FDP fürchtet allerdings um die Gesundheit der Kinder, wenn im Winter dauerhaft Fenster offen stehen und verwies darauf, dass in Bayern bereits technische Raumluft-Reinigungs-Geräte im Einsatz seien. Die Schulverwaltung sieht in diesen aber nur eine zusätzliche Möglichkeit zum zwingend notwendigen Stoßlüften und will mit den Schulen im Einzelfall klären, wo flankierend Hilfe nötig ist.

Weitere Abstimmungen: Der Ausschuss votierte für einen Anbau an den Mobiltrakt der Grundschule in Mörse. Die CDU enthielt sich – wegen Unklarheiten bei den Prognosen zur Zahl künftiger Schulkinder. Unstrittig ist die Notwendigkeit einer Erweiterung inklusive Mensa in Heiligendorf.

Sachstand bei Sanierungen

Eine Sprecherin der Ostfalia-Hochschule stellte den neu eingerichteten Studiengang „Kindheitspädagogik und Gesundheit“ vor, dessen Entwicklung Ausschuss und Stadtverwaltung maßgeblich gefördert hatten. Zudem berichtete die Verwaltung vom Sachstand der geplanten Sanierungen am Theodor-Heuß-Gymnasium und am Schulzentrum in Vorsfelde durch die Wolfsburger Schulgesellschaft (WSG). Sicht- und spürbar werden die 18 Millionen Euro teuren Baumaßnahmen in Vorsfelde voraussichtlich ab Frühjahr 2021 bis Ende des Jahres 2023.

Von Andrea Müller-Kudelka