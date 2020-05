Wolfsburg

Erstmalig finden für alle öffentlichen Schulen in Wolfsburg die Anmeldetage im gleichen Zeitraum statt. Darauf weist die Stadt Wolfsburg hin. Die Anmeldungen für die fünften Klassen der weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2020/2021 sind vom 11. bis 15. Mai möglich. Der Nachmeldezeitraum läuft bis zum 5. Juni 2020.

Nähere Informationen zu den einzelnen Anmeldeterminen können über die jeweilige Schul-Homepage oder das Sekretariat der Schule in Erfahrung gebracht werden. Das Anmeldeverfahren unterscheidet sich von Schule zu Schule. Einige Schulen versenden die Anmeldeunterlagen, andere geben die Unterlagen persönlich aus.

Halbjahreszeugnis und Geburtsurkunde werden benötigt

Der Anmeldung ist das Originalhalbjahreszeugnis der vierten Klasse beizufügen. Dieses verbleibt bis zur schriftlichen Aufnahmebestätigung bei der Schule. Außerdem werden die Erziehungsberechtigten gebeten, die Geburtsurkunde ihres Kindes den Anmeldeunterlagen beizufügen.

Soweit Unterlagen vor Ort ausgegeben oder abgegeben werden können, werden die Sorgeberechtigten darum gebeten, eine Alltagsmaske zu tragen, ausreichend Abstand zu halten und wenn möglich, ohne Begleitpersonen zu kommen.

Die Anmeldung muss zur Fristwahrung spätestens am 15. Mai 2020 bei der Post oder der Wunschschule abgegeben werden, damit sie berücksichtigt werden kann. Hier ist der Post- beziehungsweise Eingangsstempel als Nachweis ausschlaggebend.

Wolfsburg verfügt über einen stadtweiten Schulbezirk. Das bedeutet, dass eine freie Schulwahl besteht. Überschreitet die Zahl der Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze, wird ein Losverfahren durchgeführt. Die Schulkinder, die bedingt durch das Losverfahren keinen Platz an der gewählten Schule bekommen, können die Anmeldung an einer anderen Schule vornehmen. Der Zeitraum für die Nachmeldungen an den öffentlichen Schulen endet am 5. Juni 2020.

Stadt: Jedes Kind bekommt Platz an gewünschter Schulform

Laut Stadt ist sichergestellt, dass jedes Wolfsburger Schulkind einen Schulplatz an der gewünschten Schulform erhält. Freie Schulplätze können unter bestimmten Voraussetzungen von Schulkindern aus den umliegenden Landkreisen und Städten belegt werden.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg unter www.wolfsburg.de/schulen zu finden. Für weitere Fragen steht der Geschäftsbereich Schule unter der Telefonnummer (0 53 61) 28 11 29 oder per E-Mail an schulanmeldung.klasse5@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung.

