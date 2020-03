Digitales Lernen: Glasfaser und interaktive Tafeln für Wolfsburger Schulen

Wolfsburg

Die Stadt schreibt im Rahmen des DigitalPakts Schule einheitliche Standards für die Infrastruktur der Bildung mit digitalen Medien an den 37 Schulen in einem Medienentwicklungsplan (MEP) fest. Der MEP bildet die Basis für Investitionen und Aufwendungen in Höhe von insgesamt 22,7 Millionen Euro bis 2024, die teilweise im Rahmen des DigitalPakts gefördert werden. Das hat am Dienstag der Rat der Stadt beschlossen.

Bis 2024 sollen Wolfsburger Schulen leistungsfähig gemacht werden

Mit der Umsetzung des MEP erhalten die Wolfsburger Schulen bis 2024 leistungsfähige Glasfaseranbindungen, den Zugriff auf zentrale Dienste und Lernplattformen, eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Präsentationstechnik wie Beamer oder interaktive Tafeln sowie den Ausbau der Schulnetze für das Arbeiten mit mobilen digitalen Geräten.

Für den MEP wurden in Zusammenarbeit zwischen Schulträger, der ifib consult GmbH als 100-prozentige Tochter des Instituts für Informationsmanagement an der Universität Bremen und Vertreterinnen der unterschiedlichen Schultypen Standards formuliert.

Es müssen passend dazu Medienbildungskonzepte erarbeitet werden

Neben dem Medienentwicklungsplan werden in den Wolfsburger Schulen die passenden pädagogischen Medienbildungskonzepte erarbeitet. Denn: Die Fördermittel in Höhe von knapp sieben Millionen Euro aus dem DigitalPakt Schule können von der Stadt nur auf Basis dieser Konzepte abgerufen werden. Daher gilt der Grundsatz: Keine Ausstattung ohne Konzept.

Mit dem Pilotprojekt zum Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Geräten hat der Geschäftsbereich Schule mit sechs Pilotschulen eine Lösung entwickelt, die mit dem vorliegenden MEP nun allen Wolfsburger Schulen zur Verfügung steht. „Aufgrund der aktuellen Lage soll die an den Pilotschulen schon eingesetzte Lernplattform so zügig wie möglich auf alle weiterführenden Schulen ausgerollt werden. So kann die Zeit der Schulschließung von den Lehrkräften genutzt werden, um sich in das digitale Medium einzuarbeiten, Lerninhalte zu erstellen und den Austausch mit ihren Kollegen und Schülern sowie Unterrichtsinhalte auf digitalem Weg abzubilden“, erklärt Schuldezernentin Iris Bothe.

