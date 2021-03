Wolfsburg

Schlägerei im Allerpark: Am Donnerstag kam gegen 17.30 Uhr eine siebenköpfige Gruppe Jugendlicher auf die Skateranlage. Sie suchte dort scheinbar die offene Konfrontation mit einem 15-Jährigen, der sich dort aufhielt.

Die Gruppe griff den 15-Jährigen mit Tritten und Boxhieben an

Die Gruppe griff ihn mit Tritten und Boxhieben an. Ein 18-Jähriger wollte dem 15-Jährigen helfen. Auch er wurde mit heftigen Schlägen attackiert. Als er schon am Fußboden lag, wurde der 18-Jährige „mit mehreren Tritten malträtiert“, so die Wolfsburger Polizei.

Der junge Mann kam ins Klinikum. Konkrete Hintergründe, warum es zur Schlägerei kam, sind nicht bekannt.

