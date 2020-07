Innenstadt

Wegen Corona ist zurzeit alles anders – das gilt auch für die Veranstaltungsreihe „Summer in the City“. Diesmal gibt es zwar keine Live-Musik und Aktionen wie Eisstockschießen, dafür sorgen Schausteller für ein bisschen Jahrmarkt-Stimmung in der Fußgängerzone. Sie sind überglücklich, dass sie endlich wieder ihre Stände aufbauen dürfen. Für viele brach das Geschäft wegen der Pandemie komplett ein. Ihnen will die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing ( WMG) mit der Aktion helfen.

„Wir hatten unsere letzten Einnahmen im Dezember 2019“, sagt Willi Voss, der holländische Pommes auf dem Hugo-Bork-Platz verkauft. Und die waren am Samstag gut gefragt bei den Wolfsburgern. Voss ist Stadt und WMG „sehr dankbar“, dass er wieder verkaufen darf.

„Mandeln und Schokolade gehen immer“

Diana Lauenburger ist mit einem Mandel-Stand vor der City-Galerie. Auch sie ist froh, sie sie ihren Stand wieder öffnen kann. „Mandeln und Schokolade gehen immer“, ist eine alte Schausteller-Weisheit. Aber auch die Lebkuchenherzen mit frechen Sprüchen fanden am Samstag ihre Abnehmer – obwohl kein Rummel ist.

Auch Eis geht (fast) immer. Das Wetter stimmte am Samstag, deshalb lief das Geschäft am Eis-Stand bei C&A prima. Um den Verkauf anzukurbeln, gab es Sonderpreise. Kulinarisch hat „Summer in the City“ noch mehr zu bieten: Crêpes, Lángos, Poffertjes. Alles kann mitgenommen oder vor Ort gegessen werden – es gibt gemütliche Paletten-Möbel oder Stehtische, die mit großzügigem Abstand zueinander platziert sind. Außerdem erfreut ein Karussell die Kinderherzen.

Es gelten strenge Corona-Auflagen

Die Schausteller-Wochen finden unter strengen Corona-Auflagen statt, unterstreicht die WMG. Deshalb läuft „Summer in the City“ in der aktuellen Form erst mal zwei Wochen. Danach wollen sich die Verantwortlichen zusammensetzen und über weitere Schritte sprechen.

Geöffnet ist von Montag bis Samstag, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Sonntags ist geschlossen.

