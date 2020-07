Wolfsburg

Die Corona-Krise hat viele Schausteller und Caterer hart getroffen. Auch das Schützenfest musste deshalb abgesagt werden. Die Fraktionen von FDP, PUG und Bündnis 90/Die Grünen wollen mit einem interfraktionellen Antrag, die Schausteller unterstützen. Die Idee: Verkaufsstände am Allersee.

„Als ich mit meiner Familie am Wochenende am Allersee unterwegs war, fiel mir auf, dass mit Ausnahme des Kolumbianischen Pavillons es keinerlei Möglichkeiten zum Kauf von Eis, Süßwaren oder einem warmen Imbiss gegeben hat und hier dringend Abhilfe durch die sowieso schon gebeutelten Schausteller, Foodtruckbetreiber geschaffen werden muss“, so Marco Meiners, Vize-Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Wolfsburg.

Anzeige

Schausteller in Wolfsburg in finanziellen Nöten

Zusammen mit seinem Fraktionskollegen Stefan Kanitzky besuchte er die Schausteller und erfuhr von deren Nöten. „Wir bauen auf eine breite Unterstützung bei den anderen Fraktionen und hoffen, dass die Verwaltung diese Idee schnellstmöglich umsetzt. Es gibt keine Zeit zu verlieren“, so Kristin Krumm, Fraktionsvorsitzende der FDP.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Andreas Klaffehn, Vorsitzender der PUG-Fraktion fügt hinzu: „Die Kosten für ein provisorisches Verlegen der erforderlichen Anschlüsse belaufen sich auf rund 2500 Euro und sind somit auch in der jetzigen Haushaltslage gut zu stemmen“. Katrin Weidmann, für die Grünen Mitglied im Bürgerdiensteausschuss, fügt hinzu: „Besondere Situationen erfordern manchmal spontane und besondere Lösungen.“

Von der Redaktion