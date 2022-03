Die 1976 in Hamburg geborene und in Berlin lebende Eva Habermann ist als Schauspielerin, Produzentin, Moderatorin und Synchronsprecherin tätig. Sie hat in mehr als 70 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, darunter bei Rosamunde Pilcher, dem Traumschiff und „In aller Freundschaft“. Habermann hat aber definitiv ein Faible für abgedrehte Stoffe. 1996 bis 98 spielte sie die Hauptrolle in der schrägen Science-Fiction-Serie „Lexx – The Dark Zone“. Seit einigen Jahren ist sie vermehrt in Low-Budget-Produktionen im Splatter-Genre zu sehen. Im Jahr 2017 gründete sie die Produktionsfirma Fantomfilm, in der sie zusammen mit ihrem Mann, dem Filmemacher Alexander König, arbeitet. Dort werden neben den Independent-Filmen auch Imagefilme, Eventfilme, Erklärvideos und mehr produziert.