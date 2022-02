Wolfsburg: Scharoun Theater sagt Drehbühnenball ab und plant Ersatz

Klieversberg

Jetzt steht es fest: Auch in diesem Jahr fällt der beliebte Drehbühnenball im Scharoun Theater aus. Wegen Corona. „Die Infektionszahlen sind einfach zu hoch“, erklärt Pressesprecher Christian Mädler. Das mache Planungen unmöglich. Deshalb sagt das Theater die rauschende Ballnacht am 5. März schweren Herzens ab. Vielleicht gibt es aber im Sommer einen Ersatz.

Ein Familiensommerfest im Rahmen eines Tags der offenen Tür im und vor dem Theater ist angedacht. Erste Gespräche dazu laufen an. Was genau möglich ist, wollen Intendant Dirk Lattemann und sein Team jetzt abklopfen. Vielleicht gibt es abends ein Bühnenprogramm? Vielleicht sogar Tanz?

Maske tragen beim Drehbühnenball?

Zurzeit ist beides definitiv nicht möglich: Die Inzidenz liegt bei über 1300 – Tendenz seit Wochen steigend. Abstand und Maskenpflicht sind deshalb in geschlossenen Räumen unbedingt nötig. Aber passt das zu einem Ball? Nein, sagt das Scharoun Theater. „So eine Veranstaltung lebt von der Begegnung“, erklärt Christian Mädler.

Hinzu komme, dass das Theater die Teilnehmerzahl wegen Corona hätte reduzieren müssen. 1400 Besucher feiern beim Ball, so wie zuletzt 2020 – heute wäre das undenkbar. Auch das Highlight des Balls wäre nicht möglich: Menschen, die dicht an dicht auf der sich drehenden Bühne tanzen. Kurz gesagt: Ein Drehbühnenball unter Corona-Einschränkungen hätte nichts mehr mit der beliebten Veranstaltung zu tun. „Das Flair fehlt einfach“, so Mädler.

Und vielleicht auch die Besucher. Viele Wolfsburger sind verständlicherweise vorsichtig und würden gar nicht zum Ball gehen. Alles Gründe, den Drehbühnenball nach 2021 wieder abzusagen. Auch wenn es schwer fällt. Schließlich gilt der Ball als das gesellschaftliche Ereignis in Wolfsburg. Dafür gibt es vielleicht im Sommer ein Fest im und am Scharoun Theater. Termin, Rahmenprogramm und Vorverkauf – das ist alles noch offen.

Von Sylvia Telge