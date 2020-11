Wolfsburg

Das Scharoun Theater Wolfsburg meldet sich in der Corona-Krise mit einem offenen Brief zu Wort. Darin bedankt sich das Leitungsteam für die Treue und Unterstützung des Publikums, kritisiert aber auch den neuerlichen Lockdown für das Schauspielhaus im November und Dezember. Die Folgen der Pandemie dürften noch lange Zeit auf den Spielplan durchschlagen.

Theater fehlt Verständnis für Gleichsetzung mit anderen Einrichtungen

Die Theaterleute äußern grundsätzlich Verständnis für die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Wir tragen alle diese Maßnahmen selbstverständlich mit“, heißt es in dem offenen Brief, der vom gesamten Leitungsteam um Intendant Dirk Lattemann unterzeichnet ist. „Dennoch fehlt uns das Verständnis dafür, dass wir mit vielen anderen Einrichtungen des öffentlichen Lebens, in denen die Sicherheitsvorkehrungen nicht oder wesentlich geringer umgesetzt worden sind, gleichgesetzt werden.“ Denn das Scharoun Theater biete hinsichtlich der umgesetzten Hygiene- und Abstandsregelungen beste Voraussetzungen, um für eine bestimmte Anzahl von Zuschauern das Haus offen zu halten.

Besucher im Scharoun Theater: Für die aktuelle Spielzeit wurden Hygiene- und Abstandsregelungen eingeführt. Quelle: Britta Schulze

Die Verantwortlichen kritisieren vor allem, dass eine Kultureinrichtung wie das Scharoun Theater nicht einfach unter dem Begriff einer „Freizeiteinrichtung“ untergeordnet werden könne. „Wir sind eine Bildungseinrichtung und haben einen klaren Kulturauftrag. In diesen Punkten hätte unseres Erachtens eine stärkere Differenzierung insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung der umgesetzten Maßnahmen stattfinden müssen“, heißt es in dem Schreiben. Denn: „Wir sind dafür da, den Diskurs zu stärken. Wir sind Teil eines breiten gemeinschaftlichen Fundaments, auf dem wir alle stehen. Kultur ist der Kitt unserer Gesellschaft – und er ist wichtiger denn je.“

Wolfsburgs Theater-Intendant Dirk Lattemann: „Wir sind dafür da, um den Diskurs zu stärken“, kritisiert das Schauspielhaus in einem offenen Brief die aktuellen Corona-Einschränkungen. Quelle: Boris Baschin

Bisher ausgefallene Vorstellungen sollen möglichst in die nächste Spielzeit übernommen werden

Die Verantwortlichen des Scharoun Theater bedanken sich zugleich beim Publikum für die „überwältigende Spendenbereitschaft“. Viele Besucher hätten die angebotenen Gutscheine für ausgefallene Vorstellungen an das Theater gespendet. „So ist bis heute die wunderbare Summe von 21 000 Euro zusammengekommen.“ Bisher ausgefallene Vorstellungen sollen möglichst in die nächste Spielzeit übernommen werden, um auch finanzielle Verluste kompensieren zu können.

Unklar ist noch, wann und unter welchen Rahmenbedingungen der Spielbetrieb im Scharoun Theater wieder starten kann. Fest steht allerdings: „Selbst wenn wir das Theater wieder voll bespielen dürften, wird sich der Spielplan verändern.“ So seien zum Beispiel Terminabsprachen mit internationalen Partnern zurzeit sehr schwierig. Auch die hiesigen Partner, mit denen das Scharoun Theater schon lange zusammenarbeite, wüssten oft nicht, wie es ab der Spielzeit 2021/2022 weitergehen werde. Das Publikum könne sich aber auch in den nächsten Jahren auf viele exzellente Künstler und Ensembles freuen, betonen die Verantwortlichen. „Das können wir Ihnen an dieser Stelle schon versprechen.“

Von Florian Heintz