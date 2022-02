Wolfsburg

Der frühe und nach wie vor ungeklärte Tod Mozarts hat zu vielen Legenden geführt, die immer wieder die Gemüter bewegen. Als ein hartnäckiges Gerücht ist geblieben, dass der Komponist Antonio Salieri seinen Konkurrenten Wolfgang Amadeus Mozart vergiftet hat. Hieraus hat der erfolgreiche Autor Peter Shaffer 1979 sein Theaterstück „Amadeus“ entwickelt, das Miloš Forman 1984 als Vorlage für seinen erfolgreichen Film nahm. In einer begeisternden Aufführung konnte sich kürzlich das Publikum im Scharoun Theater in die faszinierende höfische Welt der Wiener Klassik mitnehmen lassen.

Exzellentes Ensemble lässt Vergangenheit wieder lebendig werden

Ein exzellent besetztes und spielendes Ensemble der „Schauspielbühnen in Stuttgart“ lässt die Zeit vor zweihundert Jahren lebendig werden. Die einladende Atmosphäre wird ergänzt mit den bis ins kleinste Detail gestalteten Rokoko-Kostümen (Ines Reinhard / Christian Steiner) und einem schlichten, ausdrucksstarken Bühnenaufbau (Barbara Krott/Daniel Klapper) mit einer Mini-Bühne, die eingerahmt wird von halbrunden Säulen als Auf- und Abgang. Unter der Regie von Udo Schürmer entwickelt sich ein Spannungsbogen, der von Anfang bis Ende aufregend ist.

Gelungen: Die einladende Atmosphäre wird ergänzt mit den bis ins kleinste Detail gestalteten Rokoko-Kostümen Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Den Rahmen für die Geschichte eines Konkurrenzkampfs zweier großer Komponisten bildet Salieris Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung wegen eines Selbstmordversuchs. Hier erinnert er sich in seiner Lebensgeschichte an die Begegnungen, die sich zu einer bilderbogenartigen Handlung fügen, und hier soll er auch Mozarts Vergiftung zugegeben haben. Das sind Vermutungen, die allerdings nicht der belegten biografischen Realität entsprechen: Salieri wurde wegen eines Beinleidens in einem Krankenhaus behandelt, und das „Geständnis“ ist erstmals in Puschkins Roman „Mozart und Salieri“ literarisch aufgetaucht.

Es baut sich eine krimihaft spannende Handlung auf

Dennoch wirken die Hintergründe der Zeit, Intrigen, Umgangsformen und vor allem die Personen sehr authentisch. In „Amadeus“ baut sich eine aussagestarke, krimihaft spannende Handlung auf, die es verträgt, Gegebenheiten nicht immer im Original darzustellen.

Musik von Mozart ergänzt das Spiel. Leider erklingt aus Salieris Schaffen, das nicht nur quantitativ mit Mozart vergleichbar ist, kein einziger Ton.

In eine andere Zeit versetzt: Die Hintergründe der Zeit, Intrigen, Umgangsformen und vor allem die Personen wirken sehr authentisch. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Wolfgang Seidenberg verkörpert in grandioser Darstellung die vielschichtigen Charakterzüge des Antonio Salieri. Er ist der angesehene, einflussreiche kaiserliche Kammerkomponist und auch der hinterlistige Intrigant ebenso wie der verständnisvolle, fördernde Gönner. Zu Lebzeiten war er der meistaufgeführte Opernkomponist, namhafte Komponisten wie Beethoven, Schubert und Liszt waren seine Schüler.

Der Zuschauer hat das Gefühl, Mozart leibhaftig vor sich zu sehen

Mit Marcus Abdel-Messih meint man den „Wolferl“ Mozart leibhaftig vor sich zu sehen. Er ist der zuweilen naive, originelle und auch freche junge Mann, der sich seines Genies bewusst, auch frivol und ordinär ausdrückt. Er ist komisch und ernst. Eine Komponistenpersönlichkeit, die sich nicht „ausschalten“ lässt.

Kristin Hansen gibt mit Natürlichkeit und Lebendigkeit in der Rolle als Constanze, seiner Frau, einen bewegenden Einblick in Mozarts familiäre Verhältnisse.

Der langanhaltende Beifall für die Leistung des kompletten Ensembles ist am Ende mehr als verdient.

Von Heinz-Werner Kemmling