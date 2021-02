Wolfsburg

Der Wolfsburger Verein „Helfi 55+-“ kommt ins Fernsehen. Sat1 zeigt am Mittwoch, 17. Februar, um 17.30 Uhr im Regionalmagazin „17:30“ einen Bericht über die kostenlosen Fahrten, die die Ehrenamtlichen aus Wolfsburg zum Impfzentrum im CongressPark anbieten.

Helfen in jeder Lebenslage – das ist das Motto des Vereins „Helfi 55 + -“. Das gilt auch und gerade in der Corona-Krise. Deshalb hatte Vereinsmitbegründer Detlef Semerau eine neue Idee: Wenn das Wolfsburger Impfzentrum im CongressPark seinen Betrieb aufnimmt, soll es Fahrten für diejenigen geben, die dort nicht selbst hinfahren können. Kostenlos. Vor allem Senioren hat Semerau dabei im Auge. Jetzt ist das Impfzentrum in Betrieb, jetzt läuft das Projekt.

Wer das Angebot von „Helfi“ nutzen möchte, sollte sich bei Detlef Semerau unter Tel. (0172) 5 43 41 99 melden, der die Aktion koordiniert.

Von Sylvia Telge