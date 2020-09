Wolfsburg

Die digitale Infrastruktur der Musikschule müsse verbessert werden – und zwar noch 2020. Das fordert die SPD. „In der ehemaligen Goetheschule muss die Hotspot-Infrastruktur ertüchtigt und es müssen weitere Access-Points für ein leistungsstarkes WLAN in allen Räumen geschaffen werden – sonst ist umfänglicher Online-Unterricht im Angesicht der Corona-Krise nicht möglich“, betont Iris Schubert ( SPD), stellvertretende Kulturausschuss-Vorsitzende und Antragsinitiatorin.

Zudem wünschen sich die Sozialdemokraten, dass für Wolfsburger Kultureinrichtungen eine Gesamtkonzeption entwickelt wird, um allen Einrichtungen digitale Infrastruktur möglichst zeitnah bereit zu stellen. Das Konzept sollte bereits in der ersten Kulturausschusssitzung 2021 vorgestellt werden.

Anzeige

Während des Corona-Lockdowns musste die Musikschule neue Unterrichtsformen anbieten

„In der Pandemie-Zeit und besonders während des Lockdowns musste die Musikschule schnell reagieren und digitale Unterrichtsformen anbieten. Das geschah erstmal provisorisch und mit viel persönlichem Engagement der Unterrichtenden. Diese neuen Angebote müssen nun aber auf eine professionelle Basis gestellt werden, um für die Zukunft gerüstet zu sein ist“, begründet Schubert den Antrag.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Wolfsburger Kultureinrichtungen sollen zudem auf die digitale Zukunft vorbereitet werden, ergänzt die Vize-Fraktionsvorsitzende der SPD, Dr. Christa Westphal-Schmidt: „Gerade in Wolfsburg, das als Modellstadt fungiert, ist schnelles WLAN in allen Kultur-Einrichtungen essenziell. Online-Angebote werden verstärkt nachgefragt, zudem können die Kulturschaffenden so auf eine zweite Welle oder auf eine weitere Pandemie reagieren.“ In den vergangenen Wochen sei schmerzhaft deutlich geworden, „dass wir in Wolfsburg in diesem Bereich sehr große Lücken und einen großen Nachholbedarf haben“.

Von der Redaktion