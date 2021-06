Wolfsburg

Zum Anbeißen: Am Donnerstag hat das Franchise-Unternehmen „Royal Donuts“ in Wolfsburg eröffnet. Die erste Filiale in der VW-Stadt übernimmt die 21-jährige Beyza Baykus aus Goslar. Mehr als 120 Donut-Sorten werden im Laden an der Heinrich-Nordhoff-Straße 59 angeboten.

Zuerst schnitt Beyza Baykus das pinke Einlassband vor dem Eingang durch, dann stand sie mit Schürze hinter der Theke und bediente die ersten Kunden. „Ich bin aufgeregt und sehr stolz auf mich. Jetzt kann ich die Wolfsburger mit Donuts beglücken“, sagte Baykus. Bisher hat sie fünf Mitarbeiter eingestellt, das Team werde aber noch wachsen.

Wolfsburger warten sehnsüchtig auf „Royal Donuts“

Schon kurz vor der offiziellen Eröffnung um 13 Uhr standen die Wolfsburger Antonia Simon (24) und Jennifer Wolff (25) vor dem Geschäft. „Wir essen beide sehr gerne Donuts und können es kaum erwarten“, so Simon.

So sehen die Kreationen bei „Royal Donuts“ aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Zum Anbeißen: Das Startup „Royal Donuts“ eröffnet die erste Filiale in Wolfsburg. Im Laden an der Heinrich-Nordhoff-Straße werden mehr als 120 verschiedene Donut-Sorten angeboten.

Mit Nutella, Vanille-Creme oder Oreo-Keksen: Das in Köln gegründete Startup schreibt seinen Filialen 120 Donut-Sorten vor. Dazu gehören die klassischen Donuts mit Glasur, aber auch ausgefallene Kreationen mit Toppings wie Erdbeeren, Pistazien oder Kinder-Bueno. Auch vegane Donuts sind in Wolfsburg erhältlich.

Beyza Baykus erfüllt sich Traum von der Selbstständigkeit

Die junge Geschäftsführerin hat in einer Berliner Filiale gearbeitet, daher kennt sie die Variationen – und probiert auch immer wieder neues aus. Zur Eröffnung von „Royal Donuts“ entwickelte sie das amerikanische Gebäck mit Kiwi, Granatapfel und Erdbeer-Nutella-Füllung. „Beim Backen kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen, daher ist die Arbeit genau richtig für mich“, erzählt die 21-Jährige.

So lief die Eröffnung bei „Royal Donats“ – ein Video:

Baykus hat ihren Bachelor auf Lehramt erfolgreich beendeten und ihr Traumberuf sei immer noch Lehrerin. „Ich mache eine kurze Pause vom Studium, sodass ich mir den anderen Traum von der Selbstständigkeit erfüllen kann“, so die Geschäftsführerin. „Royal Donuts“ ist Montag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig